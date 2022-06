Christophsbad Klinikgruppe bei der Vitawell: Zur Gesundheitsmesse am 25. und 26. Juni waren die Einrichtungen unserer Klinikgruppe an einem großen gemeinsamen Messestand vertreten

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause fand nun erstmals wieder die Gesundheitsmesse Vitawell in der Göppinger Werfthalle statt. Dieses Mal war die gesamte Christophsbad Klinikgruppe mit ihren Einrichtungen Christophsbad, Christophsheim und Rehaklinik Bad Boll an einem gemeinsamen rund 50 qm großen Messestand stark vertreten.



Interessierte konnten hier am Wochenende, 25. und 26. Juni, alle Infos zu unseren Einrichtungen erhalten. Auf großes Interesse stieß unser Bio-Feedback-Gerät, mit dem sich die Gäste ihren Stresslevel an der Hautoberfläche messen ließen. Passend dazu hielt die Chefärztin Frau Prof. Dr. Beschoner einen Vortrag auf der Messe. Auch zu Themen wie "Hirngesundheit im Alter" (Dr. Henkel und Dr. Marburger), "Selbstverletzungen im Jugendalter" (Prof. Dr. Sosic-Vasić) sowie "Schlafstörungen" und "Schlaganfall" (Prof. Dr. Vasić und Prof. Dr. Sommer) gab es spannende Vorträge an beiden Tagen.



Die Rehaklinik Bad Boll repräsentierte das VitalZentrum. Das Team hatte am Infostand unter anderem Tipps und Infos zu Ernährungstrends oder medizinischem Training parat. Für reges Interesse sorgten hierbei vor allem die Möglichkeiten, eine Körperfettanalyse durchführen und sich zu einer Stoffwechselkur beraten zu lassen. Dr. Helmut Tüchert, Chefarzt der Rehaklinik, informierte zudem im Rahmen eines Vortrags über alle Behandlungsmöglichkeiten mit orthopädischem Schwerpunkt.



Insgesamt waren rund 60 Aussteller auf der Messe vertreten. Der Besucherandrang war diesmal etwas geringer als noch in der Prä-Pandemie-Zeit. Das war mitunter den zahlreichen stattfindenden Konkurrenzveranstaltungen geschuldet. So lud beispielsweise die Stadt Göppingen am vergangenen Samstag zur 10. Kulturnacht ein. Auch hier war unsere Klinikgruppe vertreten: Rolf Brüggemann hielt mit dem MuSeele die CB-Fahne hoch. Die Tore des Psychiatriemuseums standen den Besuchern von 19 Uhr bis Mitternacht offen.