Blumhardt-Jubiläum: Revolutionäre Visionen aus Bad Boll im Christophsbad

13.12.18

2019 jährt sich der 100. Todestag von Pfarrer Christoph Blumhardt. Vater und Sohn Blumhardt prägten fast 70 Jahre den Geist von Bad Boll. Beide verstanden sich als christliche Visionäre, die im Kurhaus exemplarisch das Reich Gottes erwarteten und zugleich aktiv beförderten. Dabei ging es ihnen um die Heilung von körperlichen und seelischen Gebrechen, wie um politische Dimensionen einer Befriedung der ganzen Welt. Das Klinikum Christophsbad lädt herzlich ein zum Vortrag „Revolutionäre und heilsame Visionen aus Bad Boll. Das Menschen- und Weltbild von Vater und Sohn Blumhardt“ am Donnerstag, dem 10. Januar, um 17 Uhr im Herrensaal des Klinikums (Haus 11). Der Eintritt ist frei.



Der Theologe und Literaturwissenschaftler Albrecht Esche M.A. war Pfarrer in Hohenstaufen sowie Studienleiter an der Evangelischen Akademie Bad Boll. Er gilt als Blumhardt-Experte.







Albrecht Esche: „Reich Gottes in Bad Boll – Religion, Kultur und Politik bei Johann Christoph Blumhardt und Christoph Blumhardt“, 4. Aufl., Bad Boll 2016.







Vortrag „Revolutionäre und heilsame Visionen aus Bad Boll. Das Menschen- und Weltbild von Vater und Sohn Blumhardt“



Donnerstag, 10.01.2019, 17.00 Uhr



Herrensaal, Klinikum Christophsbad, Faurndauer Straße 6-28, 73035 Göppingen



Eintritt frei









(lifePR) (