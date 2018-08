Blaue und graue Tage: Foto-Ausstellung im Klinikum Christophsbad

Roland Straub, Oberarzt Gerontopsychiatrie

Dr. med. Michael Grebner, ehem. Ltd. Oberarzt Gerontopsychiatrie

Für die Portraits arbeitete Thoelen Schwerpunkte, Alltagsaspekte und Eigenheiten der vier Ehepartner heraus und versuchte, diese in ihren Fotografien festzuhalten. Die „grauen“ Tage stehen für schwierige Situationen. Die schönen Augenblicke sind die „blauen“ Tage. Ein „blauer“ Moment kann eine liebevolle Geste des Partners sein.In Deutschland leben ca. 1,6 Millionen, in Baden-Württemberg etwa 195.000 Menschen mit einer Demenz. Die Zahlen werden sich bis zur Jahrhundertmitte verdoppeln. Etwa zwei Drittel der Erkrankten leiden an Alzheimer, das heißt an zunehmenden Gedächtnis- und Orientierungsstörungen. Alles Vertraute wird ihnen nach und nach fremd und sie leben immer mehr in einer eigenen Welt. Zwei Drittel der Menschen mit Demenz werden in ihren oft sehr schwierigem Alltag von Angehörigen zu Hause begleitet und gepflegt. Von diesem Alltag erzählen Claudia Thoelens Fotografien – sie machen nachdenklich und regen zum Gespräch an.Einführende Vorträge zum Thema von:Ausstellung bis 23.11.2018, Galerie beim Café am Park, Klinikum Christophsbad, Faurndauer Straße 6-28, 73035 GöppingenWeitere Informationen unter www.christophsbad.de/kultur und www.alzheimer-bw.de sowie im Flyer anbei