Benefizkonzert zugunsten der Reparatur der Kurhausglocke in Bad Boll

Am Freitag, den 14. Februar 2025, erlebte der königliche Festsaal der Rehaklinik Bad Boll ein musikalisches Novum: Alphornklänge erfüllten den Raum und zogen zahlreiche Besucher an, die sich dieses besondere Ereignis nicht entgehen lassen wollten. Die Kombination aus vier Alphörnern, zwei Flügelhörnern und einem Flügel versprach ein spannendes Konzert. Und die Erwartungen wurden nicht enttäuscht: Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt.



Unter der Leitung von Klaus Schühle spielten die talentierten Musiker Anne Kunzmann, Jörg Häfele und Johannes Kress (Alphornquartett), Erdmute Zelmer und Klaus Schühle (Flügelhörner) sowie Gabriele Schühle am Flügel. Das abwechslungsreiche Repertoire reichte von lyrischen Stücken mit klangvollen Namen wie „Abendspaziergang“ und „Abendglocken“ bis hin zu rhythmisch beschwingten Kompositionen wie dem „Alphorngospel“ und „Pika Rag“. Besonders berührend war die einfühlsame Interpretation des Liedes „Angels“ von Robbie Williams, die das Publikum in ihren Bann zog.



Die Musiker zeigten eindrucksvoll, wie vielfältig die Musik für Alphörner sein kann und wie harmonisch sie mit anderen Instrumenten zusammenwirkt. Pfarrerin Andrea Rosenberger-Herb führte durch das Programm und ergänzte die musikalischen Darbietungen mit passenden Texten und Gedichten zum Valentinstag. Die Bandbreite reichte vom romantischen Gedicht des Mittelalters bis hin zu heiteren Zeilen aus dem Poesiealbum, die das Publikum mühelos mitsprechen konnte. Gänsehaut erzeugte der Moment, als die Anwesenden gemeinsam „Großer Gott, wir loben dich“ anstimmten.



Das Benefizkonzert war nicht nur ein voller musikalischer Erfolg, sondern erbrachte auch einen Spendenerlös in Höhe von 2.500 Euro für die Reparatur der Kurhausglocke. Ein herzliches Dankeschön gilt den großzügigen Spendern sowie den Musikern, die auf ihre Gage verzichteten.



„Dank zahlreicher Spenden, Einnahmen aus Gottesdiensten, Verkaufserlösen und vielfältigen Veranstaltungen, sowie einer großzügigen Zuwendung der Blumhardt-Sozietät in Höhe von 1.000 Euro, sind wir zuversichtlich, dass die Kurhausglocke an Ostern wieder erklingen wird“, so Frau Rosenberger-Herb. (ca. 2.200 Zeichen)



Autorin: Andrea Rosenberger-Herb, Pfarrerin der Rehaklinik Bad Boll



Über die Rehaklinik Bad Boll



Gemeinsam mit über 1.700 verlässlichen Helfern, die mit Herz, Leidenschaft und Wissen Menschen entlang der Lebenslinie von der Prävention über die Akutbehandlung bis zur Nachsorge begleiten. Zur 1852 gegründeten

Christophsbad Klinikgruppe gehört die orthopädische Rehaklinik Bad Boll mit dem VitalZentrum und der

MineralTherme. Als Anziehungspunkt für Rehabilitanden und gesundheitsbewusste Menschen, die aktiv ihr Wohlbefinden steigern wollen, zählt sie zu den führenden Rehakliniken Deutschlands.

(lifePR) (