Benefizkonzert mit Sänger und Gitarrist Ralf Scheibe

Gemeinsam mit dem Musiker Ralf Scheibe lädt das Klinikum Christophsbad am Donnerstag, den 25. Mai, um 19:00 Uhr zu einem Benefizkonzert im Herrensaal (Haus 11) ein. Scheibe kann auf eine beeindruckende Bühnen-Vita zurückblicken: Der Gitarrist und Sänger hat gemeinsam mit verschiedenen Bands bislang über 700 Liveauftritte gespielt. In den letzten Jahren hat er sich nun zunehmend der akustischen Musik als Solo-Musiker verschrieben. Sein musikalisches Repertoire umfasst ganz unterschiedliche Musikstile: Neben Folk-, Blues-, Pop-, Country- und Rock-Coversongs wird der Routinier auch eigene Werke zum Besten geben. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden für einen guten Zweck sind erwünscht.



Ralf Scheibes Renommee in der hiesigen Musikszene gründet sich insbesondere auf seine technische Versiertheit: So kann er bei instrumentalen Songs sein Talent im anspruchsvollen Fingerpicking unter Beweis stellen – insbesondere bei den Songs von Tommy Emmanuel kann Scheibe brillieren. Doch auch die Slide-Gitarren-Technik findet bei ihm Verwendung. „Bei einem Konzert von Ralf Scheibe ist für jeden Musikfan etwas dabei – egal ob jung oder alt!“, so Dorit Paul von der Arbeitsgemeinschaft „Kultur im Christophsbad“. Unter anderem wird Scheibe Hits von Ed Sheeran, The Doors, Johnny Cash, Sting, Whitesnake, The Beatles, James Taylor und Leonard Cohen performen.