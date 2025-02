Bauliche Erweiterungen in der Rehaklinik Bad Boll

In der Rehaklinik Bad Boll tut sich etwas! Im Rahmen der baulichen Erweiterungen entstehen hier insgesamt 21 moderne Zimmer, die den Rehabilitanden ein komfortables und angenehmes Umfeld bieten sollen. Vergangene Woche war Bürgermeister Hans-Rudi Bührle zu Besuch, um sich persönlich ein Bild von den aktuellen Entwicklungen und dem baulichen Fortschritt der Klinik zu machen.



Die Bauarbeiten für die Aufstockung des Bettenhauses haben bereits im Herbst des vergangenen Jahres begonnen und zeigen erste, vielversprechende Fortschritte. Die Erdarbeiten sind erfolgreich abgeschlossen und die Dacharbeiten in vollem Gange – es wird also fleißig gewerkelt. Diese Schritte sind entscheidend, um die neuen Räumlichkeiten fristgerecht fertigzustellen und den Rehabilitanden bald ein noch besseres Zuhause auf Zeit zu bieten.



Um den Zugang zu den anderen Stockwerken des Gebäudes auch während der Bauarbeiten zu gewährleisten, wurde eine Außentreppe installiert. Diese Maßnahme sorgt dafür, dass die Mobilität und der Zugang für Mitarbeitende und Rehabilitanden der Rehaklinik Bad Boll nicht eingeschränkt werden, selbst wenn der Aufzug und das Treppenhaus vorübergehend gesperrt sind. Sicherheit und Komfort stehen hier an erster Stelle.



Nach der Baustellenbesichtigung fand ein offener Austausch zwischen Bürgermeister Hans-Rudi Bührle und Rudolf Schnauhuber, dem Geschäftsführer der Klinikgruppe Christophsbad, statt. Herr Schnauhuber betonte: „Die Erweiterung der Rehaklinik Bad Boll ist ein wichtiger Schritt, um unseren Rehabilitanden die bestmögliche Versorgung zu bieten. Wir sind überzeugt, dass die neuen Räumlichkeiten nicht nur den Komfort erhöhen, sondern auch die Qualität unserer Dienstleistungen weiter verbessern werden. Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bad Boll und Herrn Bührle und möchten dazu beitragen, dass die Gemeinde und das Angebot vor Ort wachsen.“



Die Rehaklinik Bad Boll setzt mit diesen Erweiterungen ein deutliches Zeichen für die Zukunft und die kontinuierliche Verbesserung der Versorgungsangebote in der Region.



Über die Rehaklinik Bad Boll



Gemeinsam mit über 1.700 verlässlichen Helfern, die mit Herz, Leidenschaft und Wissen Menschen entlang der Lebenslinie von der Prävention über die Akutbehandlung bis zur Nachsorge begleiten. Zur 1852 gegründeten Christophsbad Klinikgruppe gehört die orthopädische Rehaklinik Bad Boll mit dem VitalZentrum und der MineralTherme. Als Anziehungspunkt für Rehabilitanden und gesundheitsbewusste Menschen, die aktiv ihr Wohlbefinden steigern wollen, zählt sie zu den führenden Rehakliniken Deutschlands.

