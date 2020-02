Pressemitteilung BoxID: 788540 (Christophsbad GmbH & Co. Fachkrankenhaus KG)

Bald sind die Osterhasen zurück im Klinikum Christophsbad

Ostermarkt bietet Deko und Figuren aus Holz

Ob klirrende Kälte oder Frühlingssonne, der Ostermarkt der Arbeitstherapie Freihof im Klinikum Christophsbad findet wieder bei jedem Wetter am Montag, den 16. März und Dienstag, den 17. März 2020 statt. Im Foyer zwischen Café MayerS und Haupteingang des Hauses 20 finden Besucher jeweils von 10 und 17 Uhr hübsche Geschenke, Dekomaterial und Kleinigkeiten aus Holz, wie z.B. Osterhasen, Tiere oder Gebrauchsgegenstände.



Alle Artikel wurden im Rahmen der Arbeitstherapie des Klinikums Christophsbad auf dem Freihof in der Holzwerkstatt angefertigt. Betreut von mehreren Arbeits- und Ergotherapeuten sind in der Arbeitstherapie des Freihofs Patienten mit einer psychischen Erkrankung im Montage- oder Holzbereich beschäftigt. Viele von ihnen sind Patienten der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Klinikums Christophsbad oder wurden ambulant über die Psychiatrische Institutsambulanz oder mit einer Heilmittelverordnung vermittelt. Die Arbeitstherapie dient unter anderem der psychischen Stabilisierung, Ressourcenaktivierung und Tagesstrukturierung oder zur Belastungs- und Arbeitserprobung in diesem geschützten Raum. Ihr Ziel ist zum Beispiel die Rückkehr oder Eingliederung in Familie, Schule, Ausbildung oder auf dem ersten Arbeitsmarkt.



Andere, vornehmlich Bewohner des Christophsheims, haben in der Arbeitstherapie des Freihofs ihre Tagesstruktur gefunden. Chronisch psychiatrische Erkrankungen versperren ihnen häufig den Zugang zum ersten Arbeitsmarkt. Die Arbeitstherapie bietet Strukturen, die den Bewohnern dennoch die Teilhabe am Arbeitsleben und damit einen normalen Alltag ermöglicht. Die in der Arbeitstherapie entstandenen Produkte können auch außerhalb des Ostermarktes in der Werkstatt auf dem Freihof, Pappelallee 55, von Montag bis Freitag, 7.30 Uhr bis 16 Uhr erstanden werden.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (