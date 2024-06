Autismus-Kompetenzzentrum auf dem Freihof wird vom Land gefördert

Unterstützung für Menschen im autistischen Spektrum: Auf dem Gelände des Lebenscampus Freihof in Göppingen wird in Kürze ein Autismus-Kompetenzzentrum entstehen – unter der Schirmherrschaft der Christophsheim GmbH, die von der Geschäftsführerin Dagmar Jungblut-Rassl geleitet wird. Dafür wird das ehemalige Herrenhaus auf dem Hofgut Freihof saniert und entsprechend umgebaut. Zur finanziellen Unterstützung des ambitionierten Projekts erhielt die Christophsbad Klinikgruppe kürzlich eine Förderung in Höhe von 85.010 Euro durch das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen.



Die symbolische Scheckübergabe im Landtag erfolgte durch Bauministerin Nicole Razavi. Insgesamt stellt das Ministerium rund 5,1 Millionen Euro zur Förderung des Erhalts und zur Sanierung von 51 Kulturdenkmälern bereit. Rudolf Schnauhuber, Geschäftsführer der Christophsbad Klinikgruppe, und Dagmar Jungblut-Rassl nahmen die finanzielle Unterstützung des Landes dankend an.



„Der Freihof wurde im 19. Jahrhundert von Dr. Heinrich Landerer gegründet und hat eine bedeutende Historie: Nicht umsonst gilt der Freihof für viele als ‚Wiege der Sozialpsychiatrie‘. Dass wir nun unser Autismus-Kompetenzzentrum im ehemaligen Herrenhaus einrichten können und in diesem Zuge eine finanzielle Förderung des Landes erhalten, betrachten wir als Wertschätzung und Privileg“, so Frau Jungblut-Rassl. Herr Schnauhuber ergänzt: „Das Thema Neurodiversität liegt uns sehr am Herzen. Nicht jeder Mensch im autistischen Spektrum benötigt Förderung oder Behandlung. Doch all diejenigen, bei denen ein Unterstützungsbedarf existiert, werden wir in unserem Kompetenzzentrum bestens versorgen.“

