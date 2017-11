Aktiver Naturschutz im Christophsbad: Nistkästen für Vogelvielfalt

Meisen, Kleiber oder Spatzen, aber auch Fledermäuse, Wildbienen und andere Insekten schätzen eine warme Schlafstube. Ein Vogelhäuschen hilft den Tieren nicht nur bei der Suche nach einem geeigneten Nistplatz, sondern bietet auch Schutz vor kaltem und schlechtem Wetter. Auf Initiative von Frank Pfennig, Experte für Aktivierende Selbstpflege (ASP), werden nun im Klinikpark des Christophsbads 30 Nistkästen aufgehängt, die in der Arbeitstherapie auf dem Freihofgelände in liebevoller Handarbeit entstanden sind. Das Klinikum Christophsbad lädt herzlich zur Anbringung der Nistkästen am Freitag, dem 24. November, um 10 Uhr zum Treffpunkt beim Café im Park ein.



„Für unseren naturnahen Klinikpark wünschen wir uns lebendiges Vogelgezwitscher und Artenvielfalt. Mit den Nistkästen setzen wir uns für Natur und Umwelt ein. Voraussichtlich wird jeder einzelne Nistkasten durch Kinder und Jugendliche unserer Kinder- und Jugendpsychiatrie betreut“, sagte Klaus Riegert, zuständig für Personalentwicklung sowie die Dr. Heinrich Landerer-Stiftung im Christophsbad.



„Wir vom Nabu freuen uns sehr über das Engagement des Christophsbads für den Naturschutz. Nisthilfen sind vor allem da sinnvoll, wo an Gebäuden geeignete Brutnischen sowie Naturhöhlen fehlen, weil alte und morsche Bäume nicht mehr vorhanden sind. Da dies ist im Klinikpark der Fall ist, sind die Vogelhäuschen umso wichtiger“, erklärte Dr. Wolfgang Rapp, Vorsitzender des Naturschutzbunds (Nabu) Göppingen.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Christophsbad GmbH & Co. Fachkrankenhaus KG

Das Klinikum Christophsbad ist ein zentral gelegenes, modernes Plankrankenhaus im baden-württembergischen Göppingen mit einer über 165-jährigen Tradition. Es besteht aus sieben sektorübergreifend arbeitenden Kliniken im ambulanten, teil- und vollstationären Bereich mit insgesamt 980 Betten. Das Christophsheim, ein Tochterunterneh-men, deckt dabei den spezialisierten Heimbereich für chronisch psychisch und neurologisch kranke Erwachsene ab. Ebenfalls zum Klinikum Christophsbad gehören die orthopädische Rehaklinik Bad Boll sowie das Zentrum für psychische Gesundheit MentaCare in Stuttgart. Die Klinikgruppe bildet somit das Dach für umfassende, ganzheit-liche und interdisziplinäre Versorgungskonzepte und beschäftigt insgesamt rund 1.500 Mitarbeiter. Das Unterneh-men ist nach KTQ zertifiziert.



www.christophsbad.de



Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers