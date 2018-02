Aktionstag "Körper-Scan": Schmerzen zuordnen, Symptome deuten

Die erfahrenen Physiotherapeuten des Praxis-Zentrum Göppingen (PZG) nehmen sich für jeden Teilnehmer einzeln in separaten Räumlichkeiten eine halbe Stunde Zeit und suchen nach möglichen Ursachen der Beschwerden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit der Ultraschall-Untersuchung der Halsschlagader, um das eigene Risiko für Schlaganfall oder Herzinfarkt zu kennen. Besucher des Aktionstages in der Pappelallee 49 können Fragen stellen und erhalten Empfehlungen, die ihnen helfen können, noch lange fit zu bleiben oder ihre Beschwerden in den Griff zu bekommen. Die Ultraschall-Untersuchung der Halsschlagader wird von unseren Neurologie-Kollegen des Klinikums Christophsbad unter der Leitung von Prof. Dr. Norbert Sommer durchgeführt. Teilnehmer erhalten einen Einblick in den gesundheitlichen Allgemeinzustand ihrer Blutgefäße. Interessante Vorträge zum Thema Gesundheit bei einer Kleinigkeit zu essen runden das informative Nachmittagsprogramm des Aktionstages ab.14.00 Uhr Begrüßung sowie Vorstellung des Praxis-Zentrums und der Therapeuten14.30 Uhr „Jeder Mensch ist auch sein eigener Arzt“ (Dr. Katrin Hofmann)15.15 Uhr „Tabakabhängigkeit – Eine Sucht wie jede andere?“ (Priv.-Doz. Dr. Leopold Hermle)15.45 Uhr Kaffeepause mit Zeit für Fragen, einen Austausch sowie für mehr Infos16.15 Uhr „Schlaganfall“ (Prof. Dr. Norbert Sommer)17.00 Uhr „Rückenbeschwerden“ (Prof. Dr. Bernd Tomandl)Haben Sie Interesse bekommen? Bitte melden Sie sich bitte telefonisch unter 07161 601-9690 oder per E-Mail ( pet@pz-goeppingen.de ) bis zum 19. März 2018 an.Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.Weitere Informationen finden Sie unter www.pz-goeppingen.de Physiotherapie, Ergotherapie & Tiergestützte Therapie: Die 2015 neu renovierten Praxisräume des PET-Freihofs am Stadtrand von Göppingen verbinden moderne Behandlungsmöglichkeiten mit ländlichen Charme. Das vielfältige Angebot des hochqualifizierten Therapeuten-Teams zielt auf die Linderung von körperlichen und seelischen Beschwerden. Je nach Diagnose oder Verordnung des Arztes werden für Kunden jeden Alters physio- und ergotherapeutische Anwendungen sowie psychomotorische und tiergestützte Maßnahmen genutzt. Mit der Besonderheit, dass gewisse Therapien auch im Freien im angrenzenden Park stattfinden können. Das Angebot des PET-Freihofs richtet sich an alle Mitglieder der gesetzlichen und privaten Krankenkassen sowie an Selbstzahler. Durch eine professionelle und möglichst individuelle Behandlung werden die Lebensqualität, die Vitalität und das Wohlbefinden aller Kunden gesteigert.