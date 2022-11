Adventsstimmung im Christophsbad Göppingen: Zweitägiger Weihnachtsmarkt mit Verkaufsbasar

Plätzchenduft, Punsch und Deftiges vom Grill läuten (nach zweijähriger Pause) in diesem Jahr wieder die Adventszeit im Christophsbad Göppingen ein: Neben (vor-)weihnachtlichen Leckerbissen bereiten Mitarbeitende, Heimbewohner und Patienten allerlei für den Verkaufsbasar der Stationen und Wohnbereiche vor. Dazu möchten wir Sie hiermit herzlich einladen! Der zweitägige Weihnachtsmarkt des Klinikums und des Christophsheims findet am Mittwoch, 23. November, sowie am Donnerstag, 24. November, jeweils von 11 bis 17 Uhr im Außenbereich vor dem Café MayerS (Café Rondell zwischen Haus 21 und Haus 11 (Herrensaal)) statt. Der Zugang für Externe erfolgt über die Außentreppe rechts neben dem Haupteingang.



Interessierte können sich unter anderem auf diese kulinarischen Leckerbissen freuen: Lebkuchen mit individueller Beschriftung, selbstgemachte Marmelade, Müsli, Crêpes, Punsch, Kaffee, Kuchen, Grillspezialitäten, Schupfnudeln und Pommes. Auch für Freunde des Kunsthandwerks wird einiges geboten: So präsentiert die Arbeitstherapie des Freihofs beispielsweise Weihnachtsschmuck und Holzfiguren – die liebevoll handgefertigten Deko-Artikel können vor Ort käuflich erworben werden. Zudem laden der Flohmarkt des MuSeele und unterschiedliche Produkte des Waldeckhofs zum Stöbern und Shoppen ein. Auch für musikalische Unterhaltung ist bestens gesorgt: Unsere Musiktherapeuten spielen Weihnachtslieder auf der Gitarre – Mitsingen ausdrücklich erwünscht!



Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Die Kosten für Essen, Getränke und Kunsthandwerk entnehmen Sie bitte den Preislisten vor Ort.