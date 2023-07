42. Sommerfest mit Tag der offenen Tür im Klinikum Christophsbad am 22. Juli

Die Christophsbad Klinikgruppe lädt herzlich zum 42. Sommerfest sowie zum Tag der offenen Tür am Samstag, den 22. Juli 2023, von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr in den Klinikpark in der Faurndauer Straße 6-28 ein. Dabei feiern wir auch ein ganz besonderes Jubiläum: das 25-jährige Bestehen der Geriatrischen Rehabilitation unter der Leitung des Chefarztes Dr. Christian Marburger.



Leckereien vom Grill, Eis und erfrischende Kaltgetränke von Aqua Römer laden zum Verweilen und Genießen ein. Für die Kleinen wird auf unserer Kinderinsel so einiges geboten: Hüpfburg, Schoko-Schleuder, Riesenjenga, Dosenwerfen und Kinderschminken sorgen für strahlende Augen. Noch turbulenter wird es auf der Gokart-Strecke und im Slacklinepark – hier sind Spaß und Action garantiert! Und wer wissen möchte, wie es im Inneren seines Lieblingsstofftiers aussieht, kann seinen plüschigen Freund zur „Scan Your Teddy“-Aktion in der Radiologie (15:00 Uhr) mitbringen.



Mehrere Hausführungen, eine interaktive Seifenblasen-Show, Auftritte der Hip-Hop Kids des TV Rechberghausen und der Betriebssport-Zumba-Gruppe sowie insgesamt fünf Fachvorträge (Dauer je ca. 30 Minuten, u.a. zu den Themen „Eine runde Sache: 25 Jahre Geriatrische Rehabilitation im Christophsbad“ oder „Schlaganfallbehandlung 2023 – Was können wir leisten?“ (Haus 23, hinterer Speisesaal)) sorgen für ein vielfältiges Programm (siehe Flyer).



Der bekannte Göppinger DJ Tim Itzelberger gestaltet den musikalischen Rahmen. Das Sommerfest findet bei jedem Wetter statt: bei Sonnenschein im Park, bei Regen in den Räumen des Klinikums Christophsbad. Der Eintritt ist frei. Parken können Sie am Samstag, den 22. Juli, bequem und kostenlos in unserem Parkhaus bis 16:30 Uhr.