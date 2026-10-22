20 Jahre „Heilsames Singen“ & 16 Jahre „Sing to be happy“ Chor

Vor 20 Jahren wurde das "Heilsame Singen" Teil des Klinikums Christophsbad – als Quelle der Kraft, der Hoffnung und der Gemeinschaft. Vier Jahre später entstand daraus der "Sing to be happy" Chor, der seitdem Menschen verbindet und Freude schenkt. Anlässlich des Doppeljubiläums laden die Singleiter Katharina und Wolfgang Bossinger, Simone Wagner und Yvonne Steidle herzlich zum Feiern und Mitsingen am Donnerstag, den 05. November 2026, ein. Von 16:00 bis 18:00 Uhr findet die Jubiläumsfeier 20 Jahre "Heilsames Singen" statt, im Anschluss wartet von 18:30 bis 20:00 Uhr ein Mitsingabend mit dem "Sing to be happy" Chor auf alle Musikbegeisterten. Die beiden Veranstaltungen finden wie gewohnt in der Kapelle des Klinikums Christophsbad statt. Der Eintritt ist frei.



„Was vor zwei Jahrzehnten als kleine Initiative begann, ist zu einer Quelle der Kraft, Gesundheitsförderung und Gemeinschaft geworden“, erzählen Simone Wagner und Yvonne Steidle über das „Heilsame Singen“. Gemeinsam sind über die Jahre hinweg unzählige Stimmen zusammengekommen. Aus diesen Anfängen erwuchs der Verein Singende Krankenhäuser, der heute mit Unterstützung durch die internationale Wissenschaft die heilsame Kraft des Singens in Kliniken und Gesundheitseinrichtungen trägt. „Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam feiern!“, so Wagner und Steidle. „Nach einer kurzen Begrüßung, bewegenden Beiträgen und natürlich vielen gemeinsamen Liedern, erwartet Sie ein Abend voller Klang, Herz und Miteinander.“



Seit 16 Jahren besteht zudem der „Sing to be happy“ Chor, der Herzen verbindet. „Gemeinsam singen wir uns in Freude, Leichtigkeit und lebendige Gemeinschaft“, erklärt das Ehepaar Bossinger. „Jeder ist eingeladen mit ganzem Herzen mitzusingen! Wir singen einfache heilsame Lieder mit tiefgehenden Texten sowie Chants und Mantren aus allen Weltkulturen.“ Ohne Leistungsdruck entfaltet sich jede Stimme – einzigartig und getragen. Ein Ort, an dem Singen heilt, verbindet und das Leben feiert. Die Bossingers betonen: „Unser Doppeljubiläum ist ein Grund zum Danken, Erinnern und Feiern – mit allen, die diesen Weg ermöglicht haben. Danke, dass Sie Teil unserer singenden Gemeinschaft sind. Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!“



Alle Infos auf einen Blick:

Donnerstag, 05. November 2026

16:00 bis 18:00 Uhr: Jubiläumsfeier 20 Jahre "Heilsames Singen"

18:30 bis 20:00 Uhr: Mitsingabend mit dem "Sing to be happy" Chor

Kapelle im Klinikum Christophsbad | Eintritt frei

(lifePR) (