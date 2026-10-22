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20 Jahre „Heilsames Singen“ & 16 Jahre „Sing to be happy“ Chor

Großes Event in der Christophsbad-Kapelle zum Doppeljubiläum am 05. November 2026

(lifePR) (Göppingen, )
Vor 20 Jahren wurde das "Heilsame Singen" Teil des Klinikums Christophsbad – als Quelle der Kraft, der Hoffnung und der Gemeinschaft. Vier Jahre später entstand daraus der "Sing to be happy" Chor, der seitdem Menschen verbindet und Freude schenkt. Anlässlich des Doppeljubiläums laden die Singleiter Katharina und Wolfgang Bossinger, Simone Wagner und Yvonne Steidle herzlich zum Feiern und Mitsingen am Donnerstag, den 05. November 2026, ein. Von 16:00 bis 18:00 Uhr findet die Jubiläumsfeier 20 Jahre "Heilsames Singen" statt, im Anschluss wartet von 18:30 bis 20:00 Uhr ein Mitsingabend mit dem "Sing to be happy" Chor auf alle Musikbegeisterten. Die beiden Veranstaltungen finden wie gewohnt in der Kapelle des Klinikums Christophsbad statt. Der Eintritt ist frei.

„Was vor zwei Jahrzehnten als kleine Initiative begann, ist zu einer Quelle der Kraft, Gesundheitsförderung und Gemeinschaft geworden“, erzählen Simone Wagner und Yvonne Steidle über das „Heilsame Singen“. Gemeinsam sind über die Jahre hinweg unzählige Stimmen zusammengekommen. Aus diesen Anfängen erwuchs der Verein Singende Krankenhäuser, der heute mit Unterstützung durch die internationale Wissenschaft die heilsame Kraft des Singens in Kliniken und Gesundheitseinrichtungen trägt. „Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam feiern!“, so Wagner und Steidle. „Nach einer kurzen Begrüßung, bewegenden Beiträgen und natürlich vielen gemeinsamen Liedern, erwartet Sie ein Abend voller Klang, Herz und Miteinander.“

Seit 16 Jahren besteht zudem der „Sing to be happy“ Chor, der Herzen verbindet. „Gemeinsam singen wir uns in Freude, Leichtigkeit und lebendige Gemeinschaft“, erklärt das Ehepaar Bossinger. „Jeder ist eingeladen mit ganzem Herzen mitzusingen! Wir singen einfache heilsame Lieder mit tiefgehenden Texten sowie Chants und Mantren aus allen Weltkulturen.“ Ohne Leistungsdruck entfaltet sich jede Stimme – einzigartig und getragen. Ein Ort, an dem Singen heilt, verbindet und das Leben feiert. Die Bossingers betonen: „Unser Doppeljubiläum ist ein Grund zum Danken, Erinnern und Feiern – mit allen, die diesen Weg ermöglicht haben. Danke, dass Sie Teil unserer singenden Gemeinschaft sind. Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!“ 

Alle Infos auf einen Blick:
Donnerstag, 05. November 2026
16:00 bis 18:00 Uhr: Jubiläumsfeier 20 Jahre "Heilsames Singen"
18:30 bis 20:00 Uhr: Mitsingabend mit dem "Sing to be happy" Chor
Kapelle im Klinikum Christophsbad | Eintritt frei

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Christophsbad GmbH & Co. Fachkrankenhaus KG

Das 1852 gegründete Klinikum Christophsbad in Göppingen ist heute ein modernes Akutplankrankenhaus für Neurologie einschließlich regionaler Stroke Unit, Frührehabilitation und Schlaflabor, für Psychiatrie und Psychotherapie, Gerontopsychiatrie, Psychosomatik und für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es besteht, zusammen mit der geriatrischen Rehabilitationsklinik in Göppingen und der orthopädischen Rehaklinik Bad Boll, aus sieben Kliniken mit ambulanten, teil- und vollstationären Bereichen.
Angegliedert an das Klinikum ist das Christophsheim, ein spezialisiertes Wohnheim für psychisch u./od. neurologisch kranke Erwachsene. Die vier Standorte des Unternehmens befinden sich in Göppingen, Geislingen und Bad Boll sowie mit MentaCare, unserem Zentrum für Psychische Gesundheit, in Stuttgart. Die Christophsbad Klinikgruppe ist mit rund 1.050 Betten/Plätzen Arbeitgeber für rund 2.000 Mitarbeitende. Mit dem im Jahr 2022 gegründeten Medizinischen Versorgungszentrum Christophsbad (MVZ) stärkt die Klinikgruppe die ambulante medizinische Versorgung der Bevölkerung im Landkreis: Im MVZ befindet sich die Praxis für HNO-Heilkunde, die Traumaambulanz sowie die medizinischen Versorgungszentren für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie. In der Christophsbad Akademie für Psychotherapie (C-AP) am Standort Göppingen können Psychologen mit abgeschlossenem Masterstudium ihre Anerkennung als Fachpsychotherapeut im Gebiet Psychotherapie für Erwachsene, Verfahren Verhaltenstherapie, erwerben.
Seit 2021 ist das Klinikum Christophsbad Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Ulm für die Fachbereiche Neurologie und Psychiatrie in Kooperation mit dem Alb Fils Klinikum.

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