20 Jahre „Heilsames Singen“ & 16 Jahre „Sing to be happy“ Chor
Großes Event in der Christophsbad-Kapelle zum Doppeljubiläum am 05. November 2026
„Was vor zwei Jahrzehnten als kleine Initiative begann, ist zu einer Quelle der Kraft, Gesundheitsförderung und Gemeinschaft geworden“, erzählen Simone Wagner und Yvonne Steidle über das „Heilsame Singen“. Gemeinsam sind über die Jahre hinweg unzählige Stimmen zusammengekommen. Aus diesen Anfängen erwuchs der Verein Singende Krankenhäuser, der heute mit Unterstützung durch die internationale Wissenschaft die heilsame Kraft des Singens in Kliniken und Gesundheitseinrichtungen trägt. „Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam feiern!“, so Wagner und Steidle. „Nach einer kurzen Begrüßung, bewegenden Beiträgen und natürlich vielen gemeinsamen Liedern, erwartet Sie ein Abend voller Klang, Herz und Miteinander.“
Seit 16 Jahren besteht zudem der „Sing to be happy“ Chor, der Herzen verbindet. „Gemeinsam singen wir uns in Freude, Leichtigkeit und lebendige Gemeinschaft“, erklärt das Ehepaar Bossinger. „Jeder ist eingeladen mit ganzem Herzen mitzusingen! Wir singen einfache heilsame Lieder mit tiefgehenden Texten sowie Chants und Mantren aus allen Weltkulturen.“ Ohne Leistungsdruck entfaltet sich jede Stimme – einzigartig und getragen. Ein Ort, an dem Singen heilt, verbindet und das Leben feiert. Die Bossingers betonen: „Unser Doppeljubiläum ist ein Grund zum Danken, Erinnern und Feiern – mit allen, die diesen Weg ermöglicht haben. Danke, dass Sie Teil unserer singenden Gemeinschaft sind. Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!“
Alle Infos auf einen Blick:
Donnerstag, 05. November 2026
16:00 bis 18:00 Uhr: Jubiläumsfeier 20 Jahre "Heilsames Singen"
18:30 bis 20:00 Uhr: Mitsingabend mit dem "Sing to be happy" Chor
Kapelle im Klinikum Christophsbad | Eintritt frei