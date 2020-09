Dortmunder Firma China Supply spendet Atemschutzmasken an Hilfsorganisationen für Obdachlose

China Supply UG (Haftungsbeschränkt)

Warum Persönliche Schutzausrüstung (PSA) bei China Supply kaufen?



China Supply ist spezialisiert auf den Import von korrekt produzierter und zertifizierter, hier in Deutschland noch einmal durch Stichproben getesteter MNS, Schutzmasken und sonstiger Persönlicher Schutz Ausrüstung (PSA).

Wir können auf viele Jahre China-Erfahrung bauen, alle unsere Mitarbeiter sind entweder Chinesen oder aber Deutsche, die jahrelang in China gearbeitet haben. Dies ermöglicht es uns, Produkte wie auch Hersteller schon in China zu überprüfen und nicht nur auf (oft gefälschte) Zertifikate und Werbeaussagen vertrauen zu müssen.

Alle unsere Lieferanten sind in China zum Export von PSA zugelassen, aus diesem Grund können wir auch größere Mengen zeitnah liefern.

Für kleinere bis mittlere (<10.000 Stück) Bestellmengen ab Lager Dortmund:



FFP2 Masken (nach EN149:2001 + A1:2009 von CE zertifizierten Herstellern)

CPA- FFP2 und FFP3 (nach Empfehlung EU 2020/403 vom 13.3.2020 zertifiziert)

MNS in 5er und 50er Beutel (von CE zertifiziertem Hersteller)

MNS Cat I und Cat IIR in 25er Beutel nach EN14683 von CE zertifiziertem Hersteller



Kurzfristig beschaffbar:

Handschuhe, Schutzanzüge, FFP1 und FFP3 Schutzmasken, UV Sterilisationsboxen