„Kultur schmeckt!” gewinnt bundesweiten Wettbewerb für gesellschaftliches Engagement von CHILDREN

Verona Hong organisiert im Rahmen ihres FSJ Projekts in der Mohr-Villa in München-Freimann gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen Kochabende mit Geflüchteten.

Die junge Projektmacherin des Projekts „Kultur schmeckt!“ aus München hat es geschafft und sich gegen fast 70 andere Projekte durchgesetzt: Aufgrund ihres herausragenden gesellschaftlichen Engagements in der Integration von Geflüchteten gewinnt sie den CHILDREN Jugend hilft! Wettbewerb. Diese besondere Auszeichnung der Kinderhilfsorganisation Children for a better World führt sie und ihr Team gemeinsam mit sieben anderen Siegerprojekten zu einem fünftägigen Engagement-Camp nach Berlin (11. bis 15. Oktober 2023). Dort nehmen die Engagierten an zahlreichen Workshops teil, vernetzen sich untereinander und entwickeln ihre Projekte weiter. Den Höhepunkt bildet voraussichtlich der exklusive Empfang in Schloss Bellevue durch Elke Büdenbender, die Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.



„Kultur schmeckt!” und verbindet – Die junge Projektmacherin organisiert im Rahmen ihres FSJ Projekts in der Mohr-Villa in München-Freimann gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen Kochabende mit Geflüchteten. Gekocht wird dabei stets mit geretteten Lebensmitteln, wobei jeden Monat eine andere Ess-Kultur im Vordergrund steht. Durch das gemeinsame Kochen und Essen können verschiedene Kulturen verbunden und ein wichtiger Beitrag zur Integration der Geflüchteten geleistet werden. Die gekochten Speisen werden gegen Spenden an die zahlreichen Besucher*innen ausgegeben.



Ende Mai hat eine hochkarätig besetzte Jury, bestehend aus zwölf erwachsenen und jugendlichen Engagementexpert*innen, getagt und über die diesjährigen Siegerprojekte des CHILDREN Jugend hilft! Wettbewerbs entschieden. Besonders positiv bewertete die Jury die Kombination aus sozialem Engagement und der ökologischen Ausrichtung des Projektes. Denn neben Integration wird in diesem Projekt auch deutlich der Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit gelegt und ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung gesetzt. Die Projektmacherin geht mit gutem Beispiel voran und zeigt, wie gesellschaftliche und ökologische Herausforderungen vereint angegangen werden können.



Hintergründe zu Children for a better World e.V.



Children for a better World (CHILDREN) ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Der Verein wurde 1994 von 30 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Politik gegründet. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche in ihrer Potentialentwicklung zu stärken. Dieses Anliegen wird in drei Programmen umgesetzt: In Brennpunkt-Stadtteilen setzt sich CHILDREN bundesweit gegen die Folgen von Kinderarmut ein. Zudem fördert der Verein engagierte Kinder und Jugendliche, die sich mit ihren eigenen Projekten für andere Menschen einsetzen. Und in den Kinderbeiräten entscheiden Kinder selbst über die Vergabe von Fördergeldern. CHILDREN arbeitet transparent und wirkungsorientiert. Die Organisation wurde mit wichtigen Preisen ausgezeichnet, wie dem PwC Transparenzpreis, dem Deutschen Stifterpreis, dem Preis des Westfälischen Friedens und einem PHINEO Wirkt-Siegel.



