Kampagne sammelt für gesunde Mahlzeiten für arme Kinder

Obwohl Deutschland nach wie vor zu den wohlhabensten Ländern der Welt gehört, wächst jedes fünfte Kind hierzulande in Armut auf. Laut einer Berechnung der Bertelsmann Stiftung leben etwa 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland unter der Armutsgrenze. Diese sind oft hungrig, ernähren sich meist ungesund und haben wenig Zugang zu frischen Lebensmitteln. Häufige Krankheiten, Übergewicht und schlechte Konzentration wirken sich oft negativ auf ihre schulischen Leistungen aus. Immer noch wachsen in Deutschland viele Kinder auf, die sich nicht angemessen kleiden können, sich sprachlich sowie motorisch nicht altersgemäß entwickeln und denen wichtige Alltagskompetenzen. Das hat sehr oft gravierende Folgen für die psychische und physische Entwicklung der Kinder. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben diese ohnehin bestehenden Benachteiligungen massiv verstärkt.



Im September 2021 konnten sich basic Kund*innen ohne Mehrkosten mit ihrem Einkauf gegen Kinderarmut engagieren: Sie hatten die Möglichkeit, gekennzeichnete Produkte zu kaufen, für die die Hersteller*innen während der Aktion einen Teil des Kaufpreises spendeten. Diese gemeinsame Aktion von Kund*innen, Hersteller*innen und Mitarbeiter*innen der basic Bio-Supermärkte ergab im mittlerweile siebzehnten Jahr ein großartiges Spendenergebnis von 35.000 Euro. „Kinderarmut darf in einem wohlhabenden Land wie Deutschland nicht sein! Wir engagieren uns daher gemeinsam mit unseren Kunden, Lieferantenpartnern und der Organisation „Children for a better World“ für die von Armut betroffenen Kinder und Jugendliche. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, hier ein Stück weit gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen“, so Christian Wagner, Leiter Einkauf bei der basic AG.



Der Ansatz von CHILDREN beruht darauf, Kinder durch Beteiligung zu fördern. In den 70 CHILDREN Mittagstischen werden Kinder daher nicht nur mit gesunden Mahlzeiten versorgt, sondern auch spielerisch am Kochen beteiligt. Sie erwerben dabei wichtige Kenntnisse und Kompetenzen rund um gesunde Ernährung und soziale Umgangsformen – wertvolle Voraussetzungen für die gesunde Kindesentwicklung.



Über die Zusammenarbeit von CHILDREN und basic:

Bereits seit 1994 setzt sich die Kinderhilfsorganisation Children for a better World e. V. für bessere Chancen armutsbetroffener Kinder in Deutschland ein. Bundesweit wachsen in Brennpunkt-Stadtteilen ca. 2,8 Millionen Kinder in Armut auf. Mittlerweile umfasst das in München gestartete Programm bundesweit über 70 Mittagstische und versorgt regelmäßig mehr als 4.800 Kinder. Die basic AG ist bereits seit 17 Jahren Partner von CHILDREN und unterstützt die Kinderhilfsorganisation seitdem jährlich mit etwa 160.000 Euro. Hierzu Cornelius Nohl, Geschäftsführer von CHILDREN: „Die Partnerschaft mit basic ist für uns etwas ganz Besonderes: Es ist wichtig, einen solch engagierten und vertrauensvollen Partner an der Seite zu haben, um konstant und nachhaltig gegen Kinderarmut wirken zu können. Mit basic konnten wir in den Jahren unserer Zusammenarbeit bereits über einer Million Malzeiten finanzieren und damit hunderte arme Kinder in Deutschland nachhaltig für ihre Zukunft stärken.“

