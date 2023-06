Kfz-Versicherung: Viele Diebstähle in Berlin – aber wenig Kaskoschutz

Viele Pkw-Diebstähle auch in Hamburg und Brandenburg, wenige in Baden-Württemberg und Bayern

Pkws in Schleswig-Holstein und Sachsen besonders häufig kaskoversichert

300 CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung

Berlin ist der Spitzenreiter bei Autodiebstählen. Je 100.000 zugelassener Kraftfahrzeuge wurden dort im vergangenen Jahr 499 Pkw gestohlen – so viele wie in keinem anderen Bundesland.Trotzdem sichern Berliner*innen ihr Auto vergleichsweise selten mit einer Kaskoversicherung gegen Diebstahl ab. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt wählen sie 3,4 Prozent seltener einen Teil- oder Vollkaskoschutz.Eine hohe Diebstahlquote führt in der Regel zu höheren Beiträgen der Versicherer. Die Kaskoversicherung ist dort, wo besonders viele Kraftfahrzeuge gestohlen werden, teurer als in Gebieten mit niedriger Diebstahlquote. Das könnte ein Grund sein, warum sich Berliner*innen seltener für einen Kaskoschutz entscheiden., sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24.Auch in Hamburg und Brandenburg werden vergleichsweise häufig Pkw gestohlen. In beiden Bundesländern versichern Fahrzeughalter*innen ihren Pkw aber auch überdurchschnittlich oft mit einer Kaskoversicherung. Am seltensten werden Pkw in Baden-Württemberg und Bayern mit je 19 bzw. 17 Pkw je 100.000 zugelassener Fahrzeuge gestohlen.Pkw-Halter*innen aus Schleswig-Holstein sind vergleichsweise selten von Diebstählen betroffen – dort wurden im vergangenen Jahr nur 43 Pkw je 100.000 Zulassungen gestohlen. Trotzdem liegt die Kasko-Quote in Schleswig-Holstein 6,4 Prozent über dem Bundesdurchschnitt.Auch in Sachsen ist der Kaskoanteil mit 4,6 Prozent über dem Durchschnitt hoch. Gleichzeitig werden dort 67 Pkw je 100.000 zugelassener Fahrzeuge gestohlen.Bei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung beraten die CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge – unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.