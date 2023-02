Karneval 2023: Hotelpreise in Köln steigen um knapp 20 Prozent

Übernachtung am Karnevalswochenende kostet im Schnitt 180 Euro

Doppelzimmer direkt im Zentrum am teuersten Tag ab 167 Euro die Nacht verfügbar

Bis zu 44 Prozent Ersparnis beim Hotelpreis durch einen Anbietervergleich über CHECK24

Der Kölner Karneval findet seit Corona erstmals wieder statt und lockt viele Karnevalist*innen in die Stadt am Rhein. Das lässt die Hotelpreise in Köln steigen. Am Karnevalsfreitag kostet eine Übernachtung im Schnitt 180 Euro. Kund*innen zahlen damit 19 Prozent mehr als durchschnittlich im Februar für eine Nacht fällig wird.Im Umkreis von maximal einem Kilometer zum Zentrum haben zum Betrachtungszeitpunkt nach ausgewählten Kriterien noch 44 Unterkünfte freie Zimmer.Eine Übernachtung am Freitag vor Rosenmontag gibt es ab 167 Euro die Nacht. Zum Vergleich: Eine Woche später kostet die günstigste Übernachtung nur 84 Euro. Im Schnitt verlangen die Unterkünfte im Zentrum am Karnevalsfreitag im Vergleich zum Wochenende nach Karneval einen Aufschlag von 84 Prozent bzw. 121 Euro., sagt Markus Gössler, Geschäftsführer Hotel bei CHECK24.Bei großen Veranstaltungen lohnt sich ein Vergleich verschiedener Anbieter für Hotelübernachtungen besonders. Für ein Zimmer gleicher Kategorie im identischen Hotel sparen Kund*innen während des Karnevals in Köln bis zu 44 Prozent bzw. 159 Euro die Nacht – verglichen mit dem teuersten Anbieter. Im Schnitt sparen Kund*innen am Karnevalsfreitag durch einen Anbietervergleich 16 Prozent.