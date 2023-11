Einbruchsaison: Viele Einbrüche im Saarland – nur selten ist Hausrat versichert

Finanzielle Folgen bei Einbruch: Höhe der Versicherungssumme ist bei Hausrat entscheidend

Ab Herbst beginnt die Einbruchsaison in Deutschland.Vor den finanziellen Folgen eines Wohnungseinbruchs schützt eine Hausratversicherung.Überdurchschnittlich oft wurde im vergangenen Jahr im Saarland eingebrochen (101 Einbrüche je 100.000 Einwohner*innen).Der Hausrat von Saarländer*innen ist unterdurchschnittlich oft versichert. Auch in Sachsen-Anhalt wird häufig eingebrochen. Jedoch ist der Hausrat nur selten versichert.Im Jahr 2022 war Bremen das Bundesland mit den meisten Einbrüchen. Je 100.000 Einwohner*innen wurde 217-mal im vergangenen Jahr eingebrochen. Verbraucher*innen aus Bremen schützen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt ihren Hausrat häufig (plus 22 Prozent).Besonders viele Hausratversicherungen gibt es auch in den Stadtstaaten Hamburg und Berlin. Eingebrochen wird in beiden Bundesländern häufiger als im landesweiten Durchschnitt.In Bayern wurde im vergangenen Jahr am seltensten eingebrochen (21 Einbrüche je 100.000 Einwohner*innen). Die niedrige Einbruchsrate zeigt sich auch bei den abgeschlossenen Hausratversicherungen. Bayer*innen versichern ihren Hausrat unterdurchschnittlich oft. Thüringer*innen versichern ihren Hausrat am seltensten. Die Einbruchsrate in Thüringen ist auch besonders niedrig.Eine Hausratversicherung erstattet den Wiederbeschaffungswert der gestohlenen und beschädigten Gegenstände. Viele Anbieter übernehmen auch die Kosten für den Schlossaustausch und die Reparatur der Gebäudeschäden. Aber nur wenn die festgelegte Versicherungssumme hoch genug ist, begleicht die Versicherung den Schaden auch in voller Höhe.Verbraucher*innen errechnen den Wert ihres Hausrats entweder individuell oder mit einer Pauschalsumme. Diese beträgt bei den meisten Versicherern 650 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche., sagt Cedric Pöppinghaus, Managing Director Hausratversicherung bei CHECK24.Mit einer Hausratversicherung schützen sich Verbraucher*innen vor den hohen Kosten bei Einbruchdiebstahl und Vandalismus.In der Regel sind in jeder Hausratversicherung Schäden durch Einbruchdiebstahl und Vandalismus abgesichert. Die Versicherung ersetzt gestohlene beziehungsweise beschädigte Dinge zum Neuwert. Einige leistungsstarke Tarife übernehmen die Kosten auch, wenn in ein Fahrzeug eingebrochen und beispielsweise ein Smartphone gestohlen wird. Wird bei einem Einbruch die Kreditkarte der Verbraucher*innen entwendet und von den Einbrecher*innen als Zahlungsmittel genutzt, übernimmt die Hausratversicherung den Schaden bis zu einer festgelegten Summe.Durch einen geringen Aufpreis können Fahrräder gegen Diebstahl in der Hausratversicherung abgesichert werden. Mit dem erweiterten Schutz ist das Fahrrad auch außerhalb des Wohnbereichs versichert. Mit dem Basisschutz ist das Fahrrad in der Wohnung, der Garage oder dem gemeinschaftlichen Fahrradkeller geschützt.Einen leistungsstarken Tarif gibt es z. B. für eine 50 Quadratmeter Wohnung bereits ab 17 Euroim Jahr. Für eine Wohnung mit 90 Quadratmetern beginnt eine Hausratsversicherung ab 30 Eurojährlich.Bei allen Fragen rund um die Hausratversicherung beraten über 300 CHECK24-Versicherungsexpert*innen an sieben Tagen die Woche persönlich per Telefon oder E-Mail. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge – unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.