Immer größer: Neubauten haben mehr Wohnfläche als Bestandsimmobilien

Durchschnittliche Wohnfläche von Wohngebäuden in Bayern am größten

Die jüngsten Häuser stehen in Bayern, die ältesten im Saarland und Sachsen-Anhalt

CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Themen rund um die Wohngebäudeversicherung

Die durchschnittliche Wohnfläche von Häusern der Deutschen steigt an. Das liegt besonders an den immer größer werdenden Neubauten. Das zeigen alle 2023 über CHECK24 abgeschlossenen Wohngebäudeversicherungen Neubauimmobilienhaben im Schnitt wesentlich größere Wohnflächen als Bestandsimmobilien. Die Wohnfläche von Neubauten liegt bei durchschnittlich 149,6 m. Das sind neun Prozent mehr als bei Bestandsbauten (137,3 m).Besonders deutlich ist der Unterschied zwischen Neubau- und Bestandsimmobilien in Sachsen-Anhalt. Neubauten haben dort im Schnitt eine Wohnfläche von 155,2 m, in Bestandsimmobilien beläuft sie sich auf 127,7 m. Damit sind neu gebaute Häuser rund 22 Prozent größer als ältere Immobilien. Auch in Hamburg (16 Prozent) und Schleswig-Holstein (14 Prozent) ist der Unterschied groß. Am geringsten ist die Differenz in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen (jeweils zwei Prozent)., sagt André Boudon, Geschäftsführer Wohngebäudeversicherungen bei CHECK24.In Bayern stehen deutschlandweit die größten Häuser. Im Schnitt haben Wohnhäuser in Bayern eine Wohnfläche von 148,7 m. Auch in Baden-Württemberg (Ø 148,2 m) und Hessen (Ø 147,2 m) stehen große Einfamilien- oder Reihenhäuser.Am kleinsten sind die Immobilien in Mecklenburg-Vorpommern. Mit einer durchschnittlichen Wohnfläche von 128,9 msind die Häuser dort 13 Prozent kleiner als in Bayern. Ebenfalls kleine Häuser gibt es in Sachsen-Anhalt (Ø 129,3 m) und Berlin (Ø 129,9 m).sagt André Boudon.In Bayern gibt es nicht nur die größten Häuser, sondern auch die jüngsten. Das durchschnittliche Baujahr liegt im Freistaat bei 1992. Ebenfalls vergleichsweise junge Gebäude gibt es in Hamburg, Niedersachsen und Baden-Württemberg (Ø Baujahr 1987).Die ältesten Wohngebäude stehen im Saarland und in Sachsen-Anhalt. Mit dem durchschnittlichen Baujahr 1965 sind die Häuser dort rund 27 Jahre älter als Immobilien in Bayern.", sagt André Boudon.