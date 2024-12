Pauschalreisende zieht es über Weihnachten 2024 in die Sonne

Unter den 30 meistgebuchten Pauschalreiseregionen finden sich 27 Sonnenziele

Weihnachtsschnäppchen finden Reisende an der Algarve, in Monastir sowie an der Türkischen Riviera

Im Gesamtschnitt sind Pauschalreisen in den Weihnachtsferien neun Prozent teurer als 2023

Pauschalreisende nutzen die Feiertage rund um den Jahreswechsel gern, um dem deutschen Winter in wärmere Gefilde zu entfliehen: Unter den 30 meistgebuchten Urlaubsregionen der CHECK-Kundinnen und -Kunden finden sich 27 Sonnenziele.Am beliebtesten in den Weihnachtsferien 2024 ist wie bereits im Vorjahr die ägyptische Küstenregion Hurghada und Safaga am Roten Meer. Dabei zahlen Pauschalreisende in diesem Jahr durchschnittlich 126 Euro am Tag und Person, das sind zwölf Prozent mehr als noch vor einem Jahr.Deutlich populärer als in den Weihnachtsferien 2023 sind Pauschalreisen an die Algarve in Portugal. Zeitgleich verzeichnet die Region einen geringen Preisanstieg im Vorjahresvergleich: An der Algarve zahlen Reisende 101 Euro pro Tag und damit im Schnitt nur zwei Prozent mehr als 2023.Wer günstig über Weihnachten im sonnigen Süden Urlaub machen möchte, wird insbesondere in Tunesien und an der Türkischen Riviera fündig. Pauschalreisen in die Region Monastir am tunesischen Mittelmeer kosten in diesem Jahr im Schnitt 80 Euro pro Tag und Person. Für einen Urlaubstag in Kemer und Beldibi zahlen Reisende durchschnittlich 97 Euro, in Side und Alanya 100 Euro pro Person. Auch die Algarve gehört mit im Schnitt 101 Euro pro Tag und Person zu den günstigen Zielen unter den 30 beliebtesten Regionen für die Weihnachtsferien 2024.“, sagt Martin Zier, Geschäftsführer Pauschalreise bei CHECK24. „Insgesamt sind Pauschalreisen in den Weihnachtsferien 2024 neun Prozent teurer als im Vorjahr: Während Urlauberinnen und Urlauber 2023 durchschnittlich 129 Euro pro Tag und Person ausgegeben haben, sind es in diesem Jahr im Schnitt 140 Euro.Den höchsten Preisanstieg verzeichnen die spanische Kanareninsel La Palma sowie Abu Dhabi mit jeweils 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Ein Pauschalurlaub in den Weihnachtsferien auf La Palma kostet im Schnitt moderate 133 Euro pro Tag und Person; Abu Dhabi ist mit einem durchschnittlichen Personentagpreis von 230 Euro eine der preisintensivsten Regionen unter den Top 30.Einen vergleichsweise geringen Preisanstieg im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen London, Istanbul, die Malediven sowie die thailändischen Urlaubsgebiete Khao Lak und Phuket. Hier zahlen Pauschalreisende pro Person jeweils fünf Prozent mehr am Tag als in den Weihnachtsferien 2023.