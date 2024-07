Olympische Spiele in Paris: Hotel- und Flugkosten steigen stark an

Doppelzimmer in Paris kosten am teuersten Tag während Olympia im Schnitt 318 Euro pro Nacht

Hotelpreise am Stadtrand sind bis zu zwei Drittel günstiger als im Stadtzentrum

Flüge nach Paris kosten während Olympia 33 Prozent mehr als nach den Spielen

Vom 26. Juli bis zum 11. August finden in Paris die Olympischen Spiele 2024 statt. Das lässt die Hotel- und Flugpreise in der französischen Hauptstadt erheblich steigen.Am teuersten ist eine Übernachtung in Paris am 31. Juli mit einem Durchschnittspreis von 318 Euro für ein Doppelzimmer. Zwei Wochen später zahlen Reisende nach Olympia durchschnittlich nur noch 172 Euro pro Nacht. Der Aufschlag beträgt 85 Prozent.In Paris sind die Übernachtungskosten im Zentrum und im Westen der Stadt deutlich höher als in den äußeren und östlichen Bezirken. Reisende zahlen im Zentrum im 1. und 8. Arrondissement mit durchschnittlich 510 bzw. 523 Euro am teuersten Tag am meisten für ein Doppelzimmer. Im östlichsten Bezirk, dem 20. Arrondissement, kosten verfügbare Zimmer im Schnitt zum selben Datum nur 174 Euro pro Nacht. Das sind knapp zwei Drittel weniger als in den beiden zentralen Bezirken.Den größten prozentualen Preisunterschied gibt es im 15. Arrondissement im Südwesten von Paris. Dort kostet ein Doppelzimmer während Olympia 120% mehr als nach dem Großevent (277 Euro am 31. Juli vs. 126 Euro am 14. August).Auch die Flugpreise sind zu den Olympischen Spielen deutlich höher. Zwischen dem 25. Juli und dem 10. August kosten Flüge von Deutschland nach Paris im Schnitt 259 Euro. Im Vergleichszeitraum nach Olympia, vom 15. bis 31. August, zahlen Reisende für Flüge in die französische Hauptstadt nur durchschnittlich 195 Euro. Somit sind die Flüge zu den Olympischen Spielen 64 Euro oder 33 Prozent teurer als nach den Spielen., sagt Christian Meier, Geschäftsführer Flug bei CHECK24.