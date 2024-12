Mietwagen in den Weihnachtsferien 2024 bis zu 15 Prozent günstiger als im Vorjahr

In Portugal und in den VAE sinken die Mietwagenpreise am stärksten, in Italien um 14 Prozent

Skandinavien und Fernziele wie Neuseeland sind für Mietwagenreisen deutlich beliebter

Die durchschnittliche Mietdauer steigt leicht an, in Thailand sogar um knapp zwei Tage

Mietwagen gehören auch in den Weihnachtsferien 2024 zu den beliebtesten Reisebegleitern. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise im Durchschnitt um zwei Prozent gesunken. In beliebten Urlaubsländern wie Portugal und den Vereinigten Arabischen Emiraten zahlen Reisende zudem deutlich weniger als noch im Vorjahr. In Portugal sinken die Preise im Schnitt um 15 Prozent von 27 auf 23 Euro pro Tag, während in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Mietwagenkosten um 15 Prozent auf 34 Euro pro Tag fallen.Auch in Italien gibt es eine deutliche Preissenkung von 14 Prozent: Statt wie im Vorjahr 29 Euro pro Tag müssen Urlauberinnen und Urlauber nun nur noch 25 Euro für einen Mietwagen zahlen.Im Gegensatz dazu verzeichnen die skandinavischen Länder, mit Ausnahme von Schweden, starke Preissteigerungen. In Finnland steigen die Preise durchschnittlich um 22 Prozent auf 101 Euro pro Tag, in Norwegen um 18 Prozent auf 71 Euro pro Tag.Die Nachfrage nach Mietwagen in Skandinavien und Fernzielen wie Australien, Neuseeland und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Besonders Schweden und Finnland verzeichnen einen Anstieg bei den Buchungen.“, sagt Andreas Schiffelholz, Geschäftsführer Mietwagen bei CHECK24. „Die durchschnittliche Mietdauer in den Top-20-Ländern für die Weihnachtsferien 2024 ist leicht gestiegen. Besonders auffällig ist der Anstieg in Thailand: Reisende verlängern ihre Mietdauer dort im Schnitt um zwei Tage – von rund 11 auf 13 Tage. Auch in Neuseeland bleibt der Mietwagen länger: Im Jahr 2024 buchen Urlauberinnen und Urlauber durchschnittlich für 18 Tage, im Vergleich zu 17 Tagen im Vorjahr.“, sagt Andreas Schiffelholz. „