Mietwagen-Trends 2025: Wo Deutsche lieber günstig flitzen – und wo geräumig cruisen

Mietwagen bleiben auch 2025 eine beliebte Wahl für flexible Mobilität im Urlaub. Doch je nach Reiseziel unterscheiden sich die Fahrzeugvorlieben der CHECK24-Kundinnen und -Kunden deutlich. Eine Analyse der acht meistgebuchten Reiseländer zeigt: Während in Südeuropa vor allem Kleinwagen gebucht werden, dominieren in den USA große SUVs und Cabrios. Auch die Preisunterschiede zwischen den Fahrzeugklassen variieren je nach Land erheblich.In Griechenland, Italien, Spanien und Portugal setzen Reisende bevorzugt auf Kleinwagen – in diesen Ländern macht die kleinste Fahrzeugkategorie oft über 50 Prozent aller Buchungen aus. Südafrika-Reisende buchen neben Kleinwagen auch die Kompaktklasse sehr häufig. Kundinnen und Kunden in Deutschland und im Vereinigten Königreich bevorzugen Kompakt- und Mittelklassewagen.In den USA sind SUVs mit Abstand die beliebtesten Fahrzeuge. Doch auch Cabrios werden dort im Vergleich zu anderen Ländern am häufigsten gebucht – besonders in Florida, Kalifornien und Hawaii sind offene Fahrzeuge sehr gefragt.“, sagt Florian Probst, Geschäftsführer Mietwagen bei CHECK24. „Die Preise für Mietwagen unterscheiden sich je nach Fahrzeugklasse und -typ sowie Land erheblich. In der Analyse wurden die Durchschnittspreise für fünf Fahrzeugkategorien sowie für SUVs und Cabrios in den acht meistgebuchten Reiseländern untersucht. Dabei zeigt sich, dass die Wahl der Fahrzeuggröße einen deutlichen Einfluss auf die Kosten hat.Ein Blick auf die Daten zeigt: Die durchschnittlich günstigsten Mietwagen gibt es in Portugal, wo ein Kleinwagen im Schnitt nur 21 Euro pro Tag kostet. Auch in Griechenland, Südafrika und Spanien sind die Preise für diese Fahrzeugkategorie mit rund 23 beziehungsweise 24 Euro pro Tag niedrig. Wer hingegen ein Fahrzeug der höchsten Kategorie in den USA mietet, zahlt mit durchschnittlich 79 Euro pro Tag am meisten. Auch in Großbritannien und Südafrika sind Premiumfahrzeuge mit 91 beziehungsweise 85 Euro pro Tag besonders teuer.“, sagt Florian Probst. „Der Anteil von Elektroautos unter den Mietwagenbuchungen bleibt 2025 gering. In vielen beliebten Reiseländern werden zwar E-Fahrzeuge angeboten, aber selten gebucht. Eine Ausnahme ist Norwegen: Dort ist fast jeder vierte Mietwagen ein Stromer – deutlich mehr als in jedem anderen Land. Während Verbrenner in Norwegen im Schnitt 75 Euro pro Tag kosten, zahlen Reisende für E-Autos nur 61 Euro. Das sind 14 Euro oder 19 Prozent weniger.“, sagt Florian Probst. „Auch das Nachbarland Schweden verzeichnet eine vergleichsweise hohe E-Quote. Deutschland, das Vereinigte Königreich und weitere europäische Länder liegen mit deutlich geringeren Anteilen gleichauf auf dem dritten Platz.