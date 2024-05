Zehn Finanztipps für den Urlaub – Mit Girokonto und Kreditkarte Geld sparen

Kreditkarte: Mit passender Kreditkarte sparen Kund*innen im Ausland bei jeder Transaktion

Girokonto: Unterkonten und Pockets sorgen für finanzielle Übersicht im Urlaub

Mitte Juni starten in den ersten Bundesländern in Deutschland die Sommerferien. Mit den folgenden Finanztipps für den Urlaub sparen Verbraucher*innen Geld und sind zudem sicher und gut vorbereitet unterwegs.Bei einigen Kreditkarten verlangen Anbieter Gebühren für das Bezahlen in fremden Währungen – häufig zwischen 1,5 und 3,0 Prozent oder eine Mindestsumme pro Transaktion. Im Urlaub sparen Nutzer*innen mit einer Kreditkarte ohne Fremdwährungsgebühr.Viele Kreditkarten – auch kostenlose – haben Reiseversicherungen inklusive. Dazu gehören zum Beispiel Reiserücktrittversicherungen oder Auslandskrankenversicherungen., sagt Wieland Klingspor, Geschäftsführer Kreditkarte CHECK24.Wechselstuben, Hotels oder auch Banken verlangen teilweise hohe Gebühren für das Wechseln von Euro in fremde Währungen. Urlauber*innen sparen Zusatzgebühren, indem sie Fremdwährungen an Geldautomaten im Urlaubsort abheben. Die Ersparnis mit einer Kredit- oder Debitkarte, die weltweit kostenloses Geldabheben anbietet, ist besonders hoch.sagt Dr. Tim Koniarski, Geschäftsführer Girokonto bei CHECK24. „Beim Abheben oder Bezahlen im außereuropäischen Ausland erheben Anbieter Gebühren für das Umrechnen in Euro. Verbraucher*innen sparen sich diese Gebühren, indem sie in der Landeswährung bezahlen oder Geld abheben.Einige Kreditkarten bieten Rabatte bei Reiseportalen an. Wenn Kund*innen Unterkünfte oder Mietwagen mit der entsprechenden Kreditkarte buchen, erhalten sie einen bestimmten Prozentsatz der Summe am Ende der Reise zurück.Kreditkarten bieten ein zinsloses Zahlungsziel – viele sogar für mehr als 30 Tage. Urlauber*innen können beim Bezahlen im Ausland in Höhe des Kreditkartenrahmens darauf zugreifen und den Saldo nach der Rückkehr ausgleichen. Die pünktliche Rückzahlung sollten Kund*innen aber bei längeren Reisen im Blick behalten, damit keine Sollzinsen fällig werden.Einige Girokonten lassen Unterkonten oder Pockets zu. Nutzer*innen können darüber ihr Urlaubsbudget verwalten.Zudem bieten einige Banken für das Girokonto die Funktion „Aufrunden“ oder „Kleingeld Plus“: Beim Bezahlen werden die Beträge aufgerundet und die Differenz auf dem Unterkonto (oder Pocket) angespart. Verbraucher*innen können hier das Urlaubskonto hinterlegen und Taschengeld für die Reise ansparen.Kund*innen können Kreditkarten weltweit über die Telefonnummer +49 116 116 sperren lassen. Zusätzlich ist die Kartennummer anzugeben. Sperren Verbraucher*innen die Kreditkarte im Verdachtsfall sofort, haften sie nur für bis zu 50 Euro. Versäumen sie die Sperrung, kann ein eventueller Schaden höher ausfallen.Nutzen Verbraucher*innen Kreditkarten oder Debitkarten, die mobiles Bezahlen ermöglichen, ist ein physischer Einsatz der Karten nicht nötig. Die Karte kann sicher im Hotelsafe verbleiben und muss nur in Ausnahmefällen, wie zum Geld abheben, mitgenommen werden.Reisende, die länger unterwegs sind und die Kreditkarte oder Debitkarte häufiger einsetzen, können mit einem regelmäßigen Blick auf das Girokonto auf ungewöhnliche Kontobewegungen reagieren. Die meisten Girokonten bieten Apps für das Online-Banking an, die auch aus dem Ausland genutzt werden können.Verbraucher*innen, die Fragen zu einer Debit- oder Kreditkarte haben, erhalten bei den CHECK24-Expert*innen für Karten und Konten von Montag bis Freitag eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail.