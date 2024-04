Gaskosten aktuell rund 13 Prozent höher als noch vor einem Monat

Gaspreis an der Börse steigt seit Februar wieder deutlich an

Durch Anbieterwechsel über 1.000 Euro Gaskosten sparen

Musterhaushalt zahlt aktuell 2.046 Euro für 2.000 Liter Heizöl

2

In den vergangenen Wochen ist der Gaspreis spürbar gestiegen. Die Mehrwertsteuererhöhung zum 1. April verteuerte Gas für Kund*innen deutlich. Durch die unsichere Lage im Nahen Osten steigen die Gaskosten weiter. Im April kostet Gas so viel wie zuletzt im November 2023.Aktuell zahlt eine Familie im Schnitt 2.324 Euro inkl. 19 Prozent MwSt. für 20.000 kWh Gas. Vor einem Monat wurden durchschnittlich noch 2.059 Euro inkl. sieben Prozent MwSt. fällig.Allein durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer sind die Gaskosten um rund 234 Euro gestiegen. Unabhängig von der Mehrwertsteuer sind die Gaskosten um 34 Euro gestiegen.Auch ein Einpersonenhaushalt muss tiefer in die Taschen greifen. Aktuell bezahlt der Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5.000 kWh Gas rund 13 Prozent bzw. 78 Euro mehr für Gas als noch vor einem Monat. Im April kosten 5.000 kWh Gas durchschnittlich 701 Euro inkl. 19 Prozent MwSt., im März waren es noch 623 Euro inkl. sieben Prozent MwSt.sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24.Am 23. Februar 2024 hat der Börsengaspreis den niedrigsten Stand seit zwei Jahren erreicht. Damals lag dieser bei rund 23 Euro – seitdem steigt der Börsenpreis wieder. Zwischenzeitlich hat der Gaspreis and der Börse 33 Euro erreicht. Das ist ein Unterschied von 43 Prozent innerhalb weniger Wochen. Aktuell werden noch rund 29 Euro für Gas an der Börse fällig.Das sind 26 Prozent mehr als noch vor einem Monat.Gastarife der Alternativanbieter sind aktuell vergleichsweise günstig. So zahlt eine vierköpfige Familie bei einem alternativen Anbieter durchschnittlich 1.717 Euro für 20.000 kWh Gas. In der Grundversorgung werden hingegen für dieselbe Gasmenge im Schnitt 2.870 Euro fällig. Durch den Wechsel spart eine Familie damit rund 40 Prozent bzw. 1.153 Euro Gaskosten pro Jahr und kann die gestiegenen Gaskosten mehr als ausgleichen.Ein Single spart durch den Anbieterwechsel im Schnitt 35 Prozent bzw. 291 Euro jährlich. Bei alternativen Anbietern werden für 5.000 kWh Gas im Schnitt 538 Euro fällig, in der Grundversorgung 829 Euro., sagt Steffen SuttnerAuch die Ölpreise haben sich aufgrund der Spannungen im Nahen Osten kurzzeitig deutlich erhöht. Für Verbraucher*innen hat sich der Heizölpreis jedoch vorerst nur wenig verändert. Aktuell kosten 100 Liter Heizöl rund 100 Euro.Eine Familie mit einem Heizölverbrauch von 2.000 Liter bezahlte im März durchschnittlich 2.046 Euro für Heizöl.Vor einem Jahr lag der Preis für 2.000 Liter Heizöl noch bei 3.011 Euro.sagt Steffen Suttner.