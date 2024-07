Erstes Halbjahr 2024: Gas ist im Schnitt 23 Prozent günstiger als im Vorjahr

Börsengaspreis aktuell rund zehn Prozent höher als im Januar

Gas bei Alternativanbietern im 1. HJ im Schnitt 1.055 Euro günstiger als in der Grundversorgung

Verbraucher*innen sparen trotz gesunkener Energiepreise weiterhin Energie

Die Gaskosten sind für Verbraucher*innen im ersten Halbjahr deutlich niedriger als in den ersten Halbjahren der vergangenen zwei Jahre – um jeweils rund 23 Prozent.Ein vierköpfiger Haushalt mit einem Gasverbrauch von 20.000 kWh zahlte im ersten Halbjahr 2024 im Schnitt 2.221 Euro.Im Vorjahr betrugen die durchschnittlichen Gaskosten bei gleichem Verbrauch in den ersten sechs Monaten 2.898 Euro. 2022 zahlte der vierköpfige Haushalt von Januar bis Juni im Schnitt 2.883 Euro.Die Gaskosten im ersten Halbjahr dieses Jahres waren somit um 677 Euro niedriger als im vergangenen Jahr und um 662 Euro niedriger als im Jahr 2022.sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24Im Januar wurden rund 31 Euro pro MWh Gas an der Börse fällig. Aktuell liegt der Börsengaspreis bei ca. 34 Euro pro MWh.Das sind knapp zehn Prozent mehr als zu Beginn des Jahres.Im Februar dieses Jahres erreichte der Börsengaspreis den niedrigsten Stand seit zwei Jahren, seitdem bewegt er sich wieder nach oben. Im Februar wurden nur 26 Euro pro MWh fällig. Aktuell werden damit rund 31 Prozent mehr für Gas an der Börse fällig als im Februar.Die Gaskosten bei alternativen Anbietern sind deutlich niedriger als in der Grundversorgung. Ein Musterhaushalt mit einem Gasverbrauch von 20.000 kWh sparte durch den Wechsel aus der Grundversorgung zu einem Alternativanbieter in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Schnitt 1.055 Euro p. a.In der Grundversorgung wurden von Januar bis Juni im Schnitt 2.740 Euro für Gas fällig. Bei alternativen Anbietern zahlte die Familie für dieselbe Gasmenge nur durchschnittlich 1.685 Euro. Das ist ein Unterschied von 1.055 Euro bzw. rund 39 Prozent., sagt Steffen Suttner.Aktuell kosten 20.000 kWh Gas in der Grundversorgung 2.855 Euro. Bei alternativen Anbietern werden bei gleichbleibender Gasmenge nur 1.839 Euro fällig. Das entspricht einem Unterschied von 1.016 Euro bzw. etwa 36 Prozent.Infolge des Krieges in der Ukraine kam es in Deutschland zu einer Energiekrise. Viele Verbraucher*innen haben daraufhin ihren Energieverbrauch reduziert. Eine repräsentative Umfrage im Auftrag von CHECK24 zeigt, dass ein Großteil derer, die zu Beginn der Energiekrise ihren Verbrauch reduziert haben, auch heute noch Energie sparen – trotz deutlich gesunkener Preise.