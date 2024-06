Digitale Handytarife: Berlin ist die „eSIM-Hauptstadt“

Elf Prozent der Handytarife in den vergangenen sechs Monaten mit eSIM abgeschlossen

Neuer Vertrag: 15 Prozent der Männer und nur elf Prozent der Frauen wählen eine eSIM

eSIM besonders bei jüngeren Kund*innen beliebt

Die eSIM als digitale SIM-Karte hat in den vergangenen Jahren deutlich an Beliebtheit gewonnen. eSIM steht für „embedded SIM“ (deutsch: eingebaute SIM), die bereits in Smartphones, Tablets und anderen Geräten verbaut ist. Das Einsetzen einer physischen SIM-Karte ist dadurch nicht mehr notwendig. In den vergangenen Jahren kamen immer mehr eSIM-fähige Handymodelle auf den Markt.Am häufigsten wird ein Mobilfunkvertrag mit eSIM in Berlin abgeschlossen. Bei 19 Prozent der dort neuabgeschlossenen SIM-Only-Verträge über CHECK24 fiel die Kundenwahl auf einen Tarif mit digitaler SIM-Karte., sagt Manuel Siekmann, Geschäftsführer Mobilfunk bei CHECK24.Auch in Hamburg (13 Prozent) buchen SIM-Only-Kund*innen häufig einen Tarif für ein Mobiltelefon mit integrierter SIM.Sachsen-Anhalt ist das Schlusslicht bei der eSIM-Nutzung. Der Anteil an Tarifen für Smartphones mit eingebauter SIM-Karte liegt in diesem Bundesland bei nur neun Prozent.Von November 2023 bis April 2024 wurden 11 Prozent aller über CHECK24 abgeschlossenen SIM-Only-Verträge mit digitaler SIM-Karte abgeschlossen. Von November 2022 bis April 2023 wurden nur rund sechs Prozent an eSIM-Verträgen abgeschlossen. Im Vergleichszeitraum November 2021 bis April 2022 entschieden sich nur drei Prozent der Kund*innen für einen eSIM-Tarif., sagt Manuel Siekmann.Beim Geschlecht zeigen sich deutliche Unterschiede bei der SIM-Kartenwahl: Männer schließen eher einen Tarif mit einer eSIM ab als Frauen. In den vergangenen Jahren entschieden sich 15 Prozent der Männer für einen SIM-Only-Tarif mit einer elektronische SIM-Karte. Bei Frauen lag der Anteil bei nur elf Prozent.Besonders jüngere Kund*innen entscheiden sich häufig für eine elektronische SIM-Karte bei Abschluss eines Handyvertrags. Rund ein Viertel der Kund*innen war bei Abschluss des eSIM-Vertrages unter 20 Jahren. Je älter die Kund*innen sind, desto eher greifen sie zur physischen SIM-Karte. So schlossen nur neun Prozent der 50 bis 59-Jährigen einen Vertrag mit eSIM-Karte ab, bei Personen von 60 bis 69 Jahren liegt der eSIM-Anteil bei sieben Prozent.Verbraucher*innen vergleichen auf CHECK24 die günstigsten Tarife für alle Gigabyte-Stufen mit und ohne eSIM und können ihren Wunschtarif einfach abschließen. Viele eSIM-Tarife können dabei direkt in der CHECK24 App aktiviert werden. So können Kund*innen in der Regel innerhalb weniger Stunden von neuen Konditionen profitieren.