Bundeslandvergleich: Stromkosten unterscheiden sich bis zu 27 Prozent

In Baden-Württemberg und im Saarland ist Strom für Familien besonders teuer

Stromkosten im Osten durchschnittlich drei Prozent höher als im Westen

Familie kann durch Anbieterwechsel im Schnitt 38 Prozent der Stromkosten sparen

Die Stromkosten variieren je nach Bundesland stark. In Thüringen ist Strom im Schnitt rund 25 Prozent teurer als im günstigsten Bundesland Bremen.Eine vierköpfige Familie zahlt in Thüringen im Schnitt 2.079 Euro jährlich für 5.000 kWh Strom In Bremen werden hingegen nur 1.662 Euro p. a. für dieselbe Menge Strom fällig. Das ist ein Unterschied von 25 Prozent bzw. 417 Euro.Ein Single zahlt in Thüringen für 1.500 kWh Strom durchschnittlich 741 Euro pro Jahr. Im günstigsten Bundesland Bremen liegen die Kosten für dieselbe Strommenge bei 583 Euro jährlich. Das ist ein Unterschied von rund 27 Prozent bzw. 158 Euro.Die jährlichen Stromkosten sind auch in Baden-Württemberg und im Saarland hoch. In Baden-Württemberg zahlt die Familie durchschnittlich 1.945 Euro für Strom p. a. Für 5.000 kWh Strom zahlt die Familie im Saarland im Schnitt 1.941 Euro pro Jahr.sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24.Neben Bremer*innen zahlen Verbraucher*innen aus Niedersachsen wenig für Strom. Bei einem Stromverbrauch von 5.000 kWh werden in Niedersachsen jährlich 1.707 Euro fällig.Im Bundesschnitt kosten 5.000 kWh Strom aktuell 1.815 Euro pro Jahr.Kund*innen in den östlichen Bundesländern müssen bei den Stromkosten im Durchschnitt tiefer in die Tasche greifen als Verbraucher*innen aus dem Westen Deutschlands.Im Schnitt bezahlt eine vierköpfige Familie in den östlichen Bundesländern 1.872 Euro p. a. für Strom. In den westdeutschen Bundesländern zahlt der Musterhaushalt für 5.000 kWh Strom durchschnittlich 1.812 Euro jährlich. Das ist ein Unterschied von drei Prozent bzw. 60 Euro.Bei einem Single mit einem Stromverbrauch von 1.500 kWh beträgt der Unterschied durchschnittlich 22 Euro. 1.500 kWh Strom kosten pro Jahr in den westdeutschen Bundesländern im Schnitt 652 Euro, in den ostdeutschen Bundesländern sind es 674 Euro.sagt Steffen SuttnerBesonders Tarife der Grundversorger sind aktuell teuer. Im Schnitt zahlt ein vierköpfiger Haushalt für 5.000 kWh Strom 2.177 Euro jährlich in der Grundversorgung. Durch den Wechsel zum alternativen Anbieter kann die Familie durchschnittlich rund 38 Prozent bzw. 822 Euro sparen. Bei Alternativanbietern kosten 5.000 kWh Strom im Schnitt nur 1.355 Euro., sagt Steffen Suttner.Auch ein Single hat ein hohes Sparpotenzial durch den Stromanbieterwechsel. In der Grundversorgung zahlt der Single aktuell im Schnitt 763 Euro p. a für Strom. Bei Alternativanbietern werden durchschnittlich nur 528 Euro pro Jahr fällig. Das entspricht einer Ersparnis von 235 Euro bzw. rund 31 Prozent.