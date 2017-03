QLockTwo: Neu bei Chairholder

QLOCKTWO lässt innehalten und ermöglicht eine andere Sichtweise auf die Zeit. Die typografische Anzeige verbindet den Moment mit dem geschriebenen Wort und macht ihn zum Statement. „Es ist halb acht.“ Die QLOCKTWO Classic erobert auf Anhieb die Herzen von Freunden guten Designs und von Liebhabern aller Arten der unkonventionellen Zeitanzeige. Als Wand- oder Standmodell der Größe 45 × 45 cm ist sie immer ein Blickfang – sowohl in edlen Küchen als auch in modernen Wohnzimmern, schicken Büros oder im Empfangsbereich eines Hotels.



Eine Matrix mit 110 perfekt angeordneten Schriftzeichen bildet die Grundlage jeder QLOCKTWO. Im Hintergrund dieser Buchstaben sind 110 reinweiße Leuchtdioden angebracht, die so angesteuert werden, dass sie einzelne Buchstaben aufleuchten lassen. Auf diese Weise werden Worte geformt, welche die Zeit in Fünf-Minuten-Schritten beschreiben. Es ist halb acht. Vier Punkte in den Ecken sorgen für die minutengenaue Anzeige. Die Sekunden sind über einen Tastendruck darstellbar. Eine Lichtsteuerung passt die Beleuchtung der Schriftzeichen automatisch dem Umgebungslicht an. Zusätzlich kann die Helligkeit individuell eingestellt werden.

