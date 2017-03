Akustische Raumgliederung

Die Anforderungen an ein modernes Büroumfeld haben sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Büroarbeitsplätze müssen nicht nur den veränderten technischen Neuerungen gerecht werden, sondern sie müssen auch ganz unterschiedliche Arbeitssituationen mit einbeziehen: von der konzentrierten Einzeltätigkeit bis hinzur projektbezogenen Gruppenarbeit. Da sich die Nutzung des Arbeitsplatzes auch kurzfristig im Laufe eines Tages ändern kann, sind flexible Lösungen und Konzepte gefragt. Dabei reicht es nicht aus, sich lediglich mit dem Arbeitsplatz zu beschäftigen; die gesamte Arbeitsumgebung muss berücksichtigt werden. Nur so entstehen Arbeitswelten, welche die Leistungsfähigkeit, die Kreativität und das Wohlbefinden der Mitarbeiter gleichermaßen fördern.



RAUMAKUSTIK.



Das Thema Raumakustik hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Verschiedene Faktoren haben einen hohen Einfluss hierauf: vornewegdie zeitgemäße Architektur seit Beginn der klassischen Moderne der 30er Jahre sowie die bauphysikalischen Trends im 21. Jahrhundert. Des Weiteren die hohe Verdichtung der Arbeitsplätze, zum Teil in Kombination mit einem non-territorialen Bürokonzept, sowie der Wunsch und die Notwendigkeit nach offenen und flexiblen Arbeitsplatz­Strukturen. Abhängig von der Größe und Beschaffenheit der Räume und unter Berücksichtigung der spezifischen Nutzungsart gilt es, optimale akustische Bedingungen zu schaffen.



ARBEITSINSELN FÜR EFFIZIENTE PROZESSE.



Moderne Arbeitswelten erfordern flexible Räume. Mit den AOS-Wandsystemen lassen sich kreative Arbeitsbereiche gestalten, die den unterschiedlichstenm Anforderungen gerecht werden. Ohne sichtbare Rahmen wird eine wohnliche Atmosphäre geschaffen, die dank der technisch anspruchsvollen und höchst schallabsorbierenden Stellwand gleichzeitig einen optimalen Raum für ungestörtes Arbeiten bietet. So kann man sich hochkonzentriert seinen Aufgaben widmen – mittendrin und doch akustisch abgeschirmt.



EINLADUNG ZUR KREATIVITÄT.



Schallabsorbierend, federleicht und vielfältig einsetzbar sind unsere stoffummantelten Free-Line-Elemente, die jede Raumsituation durch einfachste Handhabung schnell und flexibel verändern. Intelligente Verbindungselemente ermöglichen einen unkomplizierten, werkzeuglosen Umbau der Wandstellungen. Ergänzt durch moderne, schicke und superbequeme Sitzwürfel entsteht in Sekundenschnelle eine Kommunikationszone, die Ihre Mitarbeiter begeistern

wird.



INSELN DER RUHE UND REGENERATION.



Eine Rückzugsmöglichkeit für ein diskretes Gespräch unter Kollegen oder für ein ungestörtes Telefonat – oder einfach eine Ruhezone im hektischen Büroalltag. Gestalten Sie mit den AOS-Systemen individuelle Sitzmöbel, passend zu Ihrer Bürowelt oder als exklusiver Eyecatcher. Wählen Sie ein Standardmodell oder entwerfen Sie Ihre Wunschmöbel kreativ und individuell. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.



RAUM FÜR KOMMUNIKATION UND PRÄSENTATION.



Offene Räume strukturieren, Besprechungsbereiche schaffen, das Wohlbefinden der Mitarbeiter fördern: Durch stoffummantelte Elemente entsteht eine neue, wohnlich elegante Variante der AOSStellwände. Ergänzt durch Design-Elemente aus Holz und Glas bieten diese Stellwände größtmögliche Individualität und beste Voraussetzungen für kreatives Arbeiten. Hochfunktional, technisch, solide und elegant. Unzählige Varianten der AOS-Stellwände lassen keine Wünsche offen. Ob an das Farbkonzept angepasste Aluminiumabdeckungen, eine Ausstattung mit Elektrifizierung, Beleuchtung oder Organisation: Eine große Auswahl an Stofffarben und Oberflächen bietet ausreichend Raum für individuelle Lösungen. Alle Systeme lassen sich zu einer modernen Wohnwelt kombinieren; sowohl Arbeitsplätze als auch Besprechungs- und Ruhezonen oder Technikbereiche sind möglich. Alle Produkte sorgen zudem für optimale Hörbedingungen und eine effiziente Abschirmung innerhalb offener Bürostrukturen.



AOS VOLLUMPOLSTERTE WAND- UND DECKENABSORBER.



Hochwertige Wand- und Deckenabsorber leisten nicht nur einen hohen Beitrag zur Raumbedämpfung, sie sind immer auch wichtige Elemente der Raumgestaltung. Mit den vollumpolsterten Wand- und Deckenabsorbern von AOS, erhält der Architekt und Planer ein vielseitig einsetzbares Produkt zur Verwirklichung seiner Ideen. Denn erhältlich sind die, in der höchsten Schallabsorptionsklasse eingestuften Absorber, nicht nur zur Wand- oder direkten Deckenmontage. Mittels Edelstahlabhängungskit lassen sich die, mit einer Aufbauhöhe von nur 40 mm äußerst schlanken Elemente, auch individuell von der Decke abhängen. Ob rund, quadratisch oder rechteckig- der Kreativität sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Angeboten werden die Elemente von dem Akustik Spezialisten aus Schopfloch nicht nur in unterschiedlichen Formen und Größen sondern auch in einer Vielzahl an Stoffkollektionen.

Chairholder GmbH & Co KG

Chairholder GmbH & Co. KG ist der Spezialist für Büro- und Objekteinrichtungen. Chairholder vereint nicht nur die namhaftesten Herstellermarken unter einem Dach, vielmehr liegt der Mehrwert in drei miteinander vernetzten Kompetenzfeldern. Chairholder Object ist die Plattform für ganzheitliche Büro- und Objekteinrichtungen. Privatpersonen, kleine und mittelständische Unternehmen zählen genauso zu ihren Kunden, wie weltweit agierende Konzerne,und dabei bietet Chairholder stets den optimalen Lösungsansatz. Chairholder LIVING präsentiert top Einrichtungsmarken wie Vitra, USM, Thonet, MUUTO, Fritz Hansen, Foscarini, COR und viele Weitere. Lassen Sie sich im Shop inspirieren und nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Zeitloses Design und Ästhetik, vereint durch individuelle Planung und Beratung, sind der Schlüssel zu einer unverwechselbaren Einrichtung. Chairholder beherrscht diese Disziplinen vortrefflich. Profitieren Sie von der jahrelangen Erfahrung im hochwertigen Einrichtungsgeschäft und einer professionellen Abwicklung Ihrer Projekte. Chairholder Consulting bietet dem Kunden individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen durch umfassende Dienstleistungsbausteine. Denn nur ein gut durchdachtes Objekt schafft die optimalen Rahmenbedingungen für motiviertes und effizientes Arbeiten. Arbeitsabläufe werden optimiert, Flächen ideal genutzt, Wege verkürzt, Informationsaustausch verbessert und Umzüge erleichtert. MIt der Chairholder-Methode kommen Sie zum perfekten Ergebnis.

