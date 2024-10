Von Burg bis Vulkankrater: Tagen in einem einzigartigen Ambiente

Ein beeindruckendes Flair umgibt das JUFA Hotel Kronach***S und das JUFA Hotel Nördlingen***. Beide Häuser wurden vor kurzem eingehend durch das unabhängige Zertifizierungsinstitut Certified geprüft und erhielten sowohl das Zertifikat als „Certified Business Hotel“ als auch das Label „Certified Conference Hotel“. „Mit diesen Ergebnissen haben wir einzigartige Häuser in unsere Certified-Familie aufnehmen dürfen, die besonders durch ihre Lage faszinieren“, erläutert Geschäftsführer Till Runte. Die beiden Hotels ziehen daher zahlreiche Urlaubssuchende an. Doch sie haben auch für Geschäftsreisende vieles zu bieten. „Wir möchten mit unseren JUFA-Hotels nun stärker im Geschäftsreise- und Tagungsmarkt eintreten“, erklärt die Regionaldirektorin der Hotelgruppe Valerie Ramsauer zur Motivation, ihre Häuser zertifizieren zu lassen.Mittelalter meets 21. Jahrhundert – so beschreibt die Certified-Prüferin Cornelia Schlick ihren ersten Eindruck vom JUFA Hotel Kronach. „Wo kann man schon einmal auf einer Burg schlafen und womöglich noch eine Tagung abhalten?“, fragt die Expertin, die als International Venue Finder and Event Consultant Manager bei HelmsBriscoe tätig ist. Sie sieht in dem Haus eine „außergewöhnliche und fast einmalige Location in Deutschland.“ Dafür vergab sie mit 1.755 Punkten für die Kategorie „Business“ das Prädikat „Sehr Gut“. Für den Bereich „Conference“ erreichte das Haus 1.646 Punkte, die ihm das Siegel „Gut“ sicherten. Besonders hat die Prüferin die moderne Ausstattung des Hotels und der Tagungsräume sowie die behindertengerechten Einrichtungen in der historischen Festung überzeugt. Ebenso hob sie in ihrem Gutachten die günstigen und variablen Tagungspauschalen und Raummieten sowie den freien Eintritt in die Festung und die kostenfrei zu nutzenden Parkplätze und den Shuttlebus hervor. Außergewöhnliche Rahmenprogramme wie beispielsweise Genussführungen, Pralinenherstellung, Brauereikultur und Floßfahrten, die auch als Incentives für Tagungen gebucht werden können, runden das besondere Angebot ab. Die angeschlossene Bastion Marie steht als zusätzliche Eventlocation, Restaurant und Biergarten bereit – für Zusammenkünfte auf einem einzigartigen Niveau.Einen ungewöhnlichen Standort hat auch das JUFA Hotel Nördlingen. Denn das Haus liegt im UNESCO Global Geopark und bietet mit Infotafeln und Stein-Exponaten einen Einblick in einen Teil des Krater-Museums Nördlingen. Zum Hotel gehört auch ein historischer Wasserturm in der Stadtmauer, der sich als Location für Events mit kleineren Gruppen anbietet. Ein kleines Kino für bis zu zehn Personen kann für Vorführungen, Präsentationen und Filme genutzt werden. Neben dem einzigartigen Ambiente hob die Prüferin besonders das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und die regionalen und hausgemachten Produkte hervor. Nach Ansicht der Prüferin lassen die zahlreichen Freizeitangebote, verteilt über ein großes Außengelände mit Tischtennisplatten, Beachvolleyball, Outdoor-Schach, Bogenschießen, BBQ, Lagerfeuer und Streichelzoo, eine lockere, unkomplizierte Ferienhotel-Atmosphäre entstehen. So vergab sie 1.750 Punkte und zeichnete das Haus mit dem Zertifikat „Sehr Gut“ als „Certified Business Hotel“ aus. Mit 1.545 Punkten erhielt das Hotel das Prädikat „Gut“ für das Siegel „Certified Conference Hotel“.„Das Hotel im Krater bietet eine ungezwungene Atmosphäre für Geschäftsreisende“, resümiert Certified-Prüferin Cornelia Schlick ihr Testat zum JUFA Hotel Nördlingen. „Das Haus eignet sich für Eventformate mit Rahmenprogrammen und Freizeitaktivitäten sowie für längere Aufenthalte.“Vor über 30 Jahren machte Gerhard Wendl - CEO der JUFA Hotels - mit seinem Konzept, familienfreundliche Urlaubsangebote zunächst in Österreich anzubieten, das steirische Unternehmen zum Marktführer im heimischen Familien- und Jugendtourismus. Mit über 60 europaweiten Standorten in Österreich, Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz sind die JUFA Hotels keine Hotelkette, sondern vielmehr eine Hotelidee mit der Mission: Gemeinsame Erlebnisse und Urlaubsabenteuer für Familien, Freunde und Menschen, mit gesellschaftlicher Verantwortung in vielen Regionen Europas anzubieten. Das unternehmerische Handeln orientiert sich somit stets daran, einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten und regionale Wertschöpfung zu erzielen.Nach dem deutschen Markteintritt 2007 in Nördlingen hat die JUFA Hotel Gruppe die Expansion erfolgreich fortgesetzt und betreibt aktuell in Deutschland 9 Standorte - von Meersburg am Bodensee bis an die Elbe in der Hafencity in Hamburg. Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, regionale Verankerung und höchste Qualitätsstandards bietet JUFA eine ideale Kombination aus Erholung und Aktivität für Individual- und Tagungsgäste wie auch Familien.Die JUFA Hotels stehen nicht nur für Gastfreundschaft, sondern auch für ein hohes Maß an Nachhaltigkeit. Dabei legt die Gruppe großen Wert auf die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und die Förderung regionaler Produkte. www.jufahotels.com