Verantwortlich und nachhaltig handeln

City Hotel Bonn/Meckenheim wurde als „Certified Green Hotel“ ausgezeichnet

Nachhaltigkeit steht beim Team des City Hotel Bonn/Meckenheim im Fokus – ökologisch, wirtschaftlich und sozial. Davon konnte sich die Certified-Prüferin Kerstin Pickny, Senior Mice Expert, ehemals Ernst & Young GmbH, vor kurzem überzeugen. Sie vergab nach eingehender Prüfung mit 2.707 Punkten von 5.000 möglichen Punkten das Prädikat „Gut“ und zeichnete das Haus erstmals als „Certified Green Hotel“ aus.



„Mich fasziniert, dass sich auch ein kleinerer Hotelbetrieb wie das City Hotel Bonn/Meckenheim mit den derzeitigen Herausforderungen auseinandersetzt und sich mit viel Elan auf den Weg begibt, alternative und umweltschonende Lösungen zu finden“, sagt Certified-Geschäftsführer Till Runte. Das mit drei Sternen Superior kategorisierte Garni-Hotel liegt direkt an der rheinischen Apfelroute, in unmittelbarer Nähe zum Rhein- und Ahrtal und geografisch zwischen Bonn, Bad Neuenahr und Koblenz. In ihrer Bewertung lobte die Prüferin Kerstin Pickny vor allem die Freundlichkeit des Hotelteams und das abwechslungsreiche Frühstücksbuffet, mit dem die Gäste frisch gestärkt in den Tag starten können. Da das Hotel seit 2019 auch über neu gestaltete Zimmer auf 4-Sterne-Niveau verfügt, können sich die Gäste zwischen verschiedenen Zimmertypen in zwei Gebäuden entscheiden. Wer Seminare, Tagungen oder Events plant, hat auch die Wahl zwischen unterschiedlichen Veranstaltungsräumen. Die Certified-Prüferin stellte bei ihrem Audit fest, dass im City Hotel Bonn/Meckenheim „Nachhaltigkeit in seiner Komplexität als Prozess der ständigen Veränderung und Optimierung angesehen wird.“ Sie zeigte sich besonders beeindruckt sowohl vom breiten Engagement, die diversen großen oder kleinen Maßnahmen anzugehen, als auch von der Offenheit, mit der diese vielfältigen Aktivitäten behutsam und stetig von Management und Team weiterentwickelt werden – trotz aller Herausforderungen. „Für mich war das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit mit ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Verantwortung durchaus überzeugend“, resümiert Kerstin Pickny. „Daher hat das Haus, das sich erstmalig der Zertifizierung als Certified Green Hotel gestellt hat, diese Prüfung mit Erfolg und guten Ergebnissen auf Anhieb gemeistert.“



Was hat den Geschäftsführerdes City Hotel Bonn/Meckenheim Markus Bergmann dazu bewogen, sich zum „Certified Green Hotel“ prüfen zu lassen? „Wir sehen Nachhaltigkeit als elementares Zukunftsthema und übernehmen Verantwortung sowohl ökologisch, aber auch wirtschaftlich und sozial“, so der Geschäftsführer. Durch die Prüfungsphase hat er wertvolle Impulse für sich und sein Team erlangt, wie er im Nachhinein feststellt: „Durch die 95 Fragen im Zertifizierungsaudit, mußten wir uns intensiv den Fragen stellen und die Sensibilisierung für bisher nicht beachtete Felder ist gewachsen. Das gesamte Team sieht immer klarer den Sinn, sich in Nachhaltigkeit zu engagieren.“ Doch was hat ihn in der Rückschau am meisten überrascht? „Definitiv das Ergebnis des Co2-Fußabdruckes mit A +, der höchsten und besten Bewertungsstufe“, so Markus Bergmann. „Es zeigt, dass unsere Mühe der letzten zwei Jahre in Reduzierung der Energieträger und Abfallwirtschaft, durch das neue Zertifikat, aber auch durch Kostenersparnisse, absolut Sinn macht.“ Diesen Weg plant er, weiter mit einem neuen Konzept zur verbesserten Mülltrennung sowie der Installation neuer Thermostate in den Zimmern zu verfolgen. Ziel bis zum nächsten Audit ist für ihn, mit den neu definierten Arbeitspunkten in diesem Jahr die aktuelle Punktzahl von 2707 Punkten mit der Unterstützung des Certified-Teams zu steigern. Schon jetzt konnte er durch den „Code of Conduct“ und die ergänzten Unternehmensziele seine Mitarbeitenden intensiver in das Unternehmensleitbild integrieren. Dafür erhielt er bereits ein positives Feedback und betont: „Damit können wir uns als Arbeitgeber mit Zukunftsvision positionieren.“