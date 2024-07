Sommerausgabe mit Inge Pirner – Travelmanagement bei der DATEV und die Zukunft der KI

Im neuesten Certified Spotlight Podcast, moderiert von Christian Badenhop, begrüßen wir die vielseitige Inge Pirner, Travelmanagerin bei der DATEV eG und aktive Vizepräsidentin beim Bayerischen Fußballverband. In dieser Folge beleuchten wir ihre beeindruckende Karriere, ihre Sicht auf die Entwicklungen im Travelmanagement und ihre Meinung zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Branche.Christian Badenhop eröffnet die Sommerausgabe des Certified Spotlight Podcasts mit großer Begeisterung und begrüßt Inge Pirner, eine Persönlichkeit, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der Travelmanagement-Branche große Anerkennung genießt.„Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Eine Sommerausgabe, könnte man sagen, von Certified Spotlight, unserem Podcast, den wir ja vor knapp einem Jahr gegründet haben und dieses Mal endlich, das wurde auch mal Zeit, habe ich die Inge Pirner bei mir,“ so Christian Badenhop.Inge Pirner erklärt, dass die DATEV eine Genossenschaft und kein Unternehmen im herkömmlichen Sinne ist, was sie zu einer besonderen Organisation macht. Sie erläutert die wesentlichen Aufgaben der DATEV und betont die Bedeutung von Sicherheit und Cloud-Anbindungen in ihrem Software-Angebot.„Die Genossenschaft selber ist ja eine Software Schmiede, wenn man so sagen möchte, die sich derzeit auch stark fokussiert auf das Thema Cloud Anbindungen auf das Thema Sicherheit, weil Steuerberater ich mein du möchtest auch nicht, dass deine Steuererklärung jemand anders liegt,“ erklärt Pirner.Auf die Frage, wie sie ins Travelmanagement kam, gibt Pirner einen interessanten Einblick in ihre berufliche Entwicklung bei der DATEV. Angefangen als Sachbearbeiterin im Einkauf, entwickelte sie sich weiter und übernahm schließlich das Travelmanagement. Hierbei betont sie die Bedeutung der Digitalisierung und Prozessoptimierung.„Ich habe im Einkauf als Sachbearbeiterin für C Artikel angefangen bei der DATEV, hab mich dann weiterentwickelt bis ich irgendwann das Thema Ergonomie und Büromöbel Einkauf übernommen hab… so ist das Thema Travel Management in der DATEV entstanden. Und tatsächlich auch in einem sehr hohen Digitalisierungsgrad,“ so Pirner.Pirner hebt die Rolle des Verbands Deutsches Reisemanagement (VDR) in ihrer beruflichen Entwicklung hervor. Der VDR bietet eine Plattform für Weiterbildung und Vernetzung, die für ihr professionelles Wachstum im Travelmanagement unerlässlich war.„Ohne den VDR hätte ich das, was ich jetzt weiß, nie im Leben erfahren können, weil unheimlich viel aus der Praxis kommt,“ betont sie.Eines der zentralen Themen des Gesprächs ist die Empathie und Kundenorientierung in der Travelbranche. Pirner schätzt besonders die menschlichen Aspekte und das kollegiale Miteinander, das sie in ihrer Tätigkeit erlebt.„Die Menschen, die Empathie, dieses, ich glaub, wir sind ja in der Branche immer kundenorientiert,“ sagt sie.Pirner spricht über die Bedeutung von Certified und wie es dazu beiträgt, Sicherheit und Qualität in der Hotellerie zu gewährleisten. Sie lobt die Prüfkriterien und die Praxisnähe, die Certified bietet.„Certified hat uns dazu geholfen auch für die Travelmanager ein sicheres Gefühl zu geben wenn wir ein Hotel bewertet haben oder wenn Certified ein Hotel bewertet hat,“ erklärt sie.Ein besonders spannendes Thema ist die Nutzung von KI im Travelmanagement. Pirner sieht in der KI eine große Chance, betont jedoch die Notwendigkeit, sie richtig und verantwortungsvoll zu nutzen.„Also das generelle Statement ist, KI wird uns helfen. Wir müssen es richtig anwenden und wir dürfen keine Angst davor haben,“ so ihre Einschätzung.Zum Abschluss des Podcasts gewährt Pirner persönliche Einblicke und erzählt von ihren bevorzugten Urlaubszielen. Sie bevorzugt ruhige, entspannte Urlaube mit ihrer Familie und hat eine besondere Vorliebe für Lanzarote.„Ich liebe ruhige Urlaube, also ich mach da keine Aktivitäten in der Richtung, sondern es ist tatsächlich so Sonnenstrand und Meer oder wandern,“ verrät sie.Der Podcast endet mit einem herzlichen Dank an Inge Pirner für das ausführliche und interessante Gespräch. Christian Badenhop hebt die Bedeutung des Austauschs und die wertvollen Einblicke hervor, die Pirner gegeben hat.„Vielen, vielen Dank, Inge, das hat echt Spaß gemacht,“ so Badenhop.Der Certified Spotlight Podcast ist auf der Certified Webseite, Spotify, Apple Music und YouTube Podcasts verfügbar. Gestartet im Jahr 2023, umfasst der Podcast bereits über 25 Folgen und erscheint zweimal monatlich. Hörer erhalten spannende Informationen aus den Bereichen Hotellerie, Hotelmarketing, Reisen, Business Travel, Mice und Insider-Wissen.