Neue Perspektiven mit dem „Certified Sales Forum“

Welche neuen Trends sind in der Branche auszumachen, wie und mit wem lässt sich mehr Business- und Tagungsgeschäft generieren, wo liegen die Chancen der Zukunft? Moderiert von Christian Badenhop, einem ausgewiesenen Fachmann für die deutsche und internationale Hotellandschaft, ruft das unabhängige Prüfinstitut Certified ein einzigartiges neues Format mit zahlreichen Experten ins Leben. So richtet sich das „Certified Sales Forum“ am 15. Mai 2025 in der PSD Arena Frankfurt an die Hotellerie, um sie mit den neuesten Erkenntnissen aus Wissenschaft und Praxis für die anstehenden Herausforderungen fit zu machen.„Daher haben wir uns ganz bewusst für die ungewöhnliche Location eines Fußballstadions entschieden, wo der Spitzensport zu Hause ist und immer wieder besondere Anstrengungen unternommen werden, um erfolgreich zu sein – ähnlich den Akteuren und Aktivitäten in unserer Branche“, vergleicht Certified-Geschäftsführer Till Runte, Ideengeber und Veranstalter des neuen Tages-Events. So wird es sich zum Auftakt der Veranstaltung der FSV-Geschäftsführer Robert Lempka auch nicht nehmen lassen, die Teilnehmenden zu begrüßen. Danach werden bekannte Persönlichkeiten der Branche über die drei Säulen im Sales-Bereich von Corporate Business über MICE bis hin zum Leisure-Segment sprechen und die aktuellen Daten, Fakten und Trend-Entwicklungen darstellen. Dabei identifizieren sie auch, wer derzeit die neuen und relevanten „Player“ auf dem Markt und welche Plattformen und Vertriebskanäle heutzutage wichtig sind. „Manches dürfte auch für die erfahrenen ‚Hasen‘ im Geschäft neu sein“, betont Christian Badenhop. Er berichtet von seinen Erfahrungen auch auf dem internationalen Markt, dass sich gewinnbringendes Geschäft kaum noch über die klassischen Roadshows oder die Präsentationstermine vor Ort realisieren lässt. „Dafür haben sich neue Wege entwickelt, die vielleicht überraschen“, so der Experte.Nach einer Netzwerkpause wendet sich das Forum dann speziellen Zielgruppen und ihrem Potenzial für den Sales-Bereich zu. Dabei werden zum einen die Chancen beleuchtet, wenn sich Hotels auf das Gesundheitssegment ausrichten. Zum anderen wird ein Update zu den Möglichkeiten gegeben, mehr Geschäft mit der Pharma-Branche zu generieren. Die folgende kulinarische Unterbrechung soll ihrem Namen „Netzwerk LUNCH“ alle Ehre machen und auch für den Austausch unter den Teilnehmenden da sein. Frisch gestärkt, wird die Rolle von Verbänden im Business- und Tagungsgeschäft unter die Lupe genommen werden. „In Deutschland wird das Geschäft mit Verbänden, das international - für uns etwas irreführend - ‚Government Business‘ genannt wird, sehr unterschätzt“, betont Christian Badenhop. „Schätzungsweise entfällt bis zu einem Drittel der Umsätze auf das Verbandsgeschäft. Diesen Schatz gilt es hierzulande zu heben.“ Im anschließenden Gespräch mit den Branchenverbänden VDR und HSMA werden die Erkenntnisse des Referenten aufgegriffen und eingeordnet. Nach einer erneuten Netzwerkpause diskutiert eine ausgewählte Runde von Kunden und Einkäufern im Faktencheck die vorgestellten „Tools“ für eine verbesserte und vor allem smartere Kunden-Akquise. Danach wird das Forum für Fragen, Anmerkungen und Feedback eröffnet. Um den Bogen zu schließen, stellt der Impulsvortrag eines Spitzensportlers schließlich die Möglichkeiten vor, wie sich das eigene Team oder die Kunden mit einem sogenannten „Motivational Speaker“ aus der Welt des Sports motivieren und zu neuen Höchstleistungen inspirieren lassen. Denn Olympia- und Weltmeister aus allen Regionen in Deutschland lassen sich für Events, Team-Buildings oder unterschiedlichste Aktionen engagieren, wo sie Parallelen zwischen ihren Erfahrungen als Spitzensportler und den Herausforderungen in Teams, Unternehmen und Projekten ziehen. „Einen Tag voller Eindrücke und Erkenntnisse lassen wir dann mit einem ‚Farewell-Apéro‘ ausklingen“, verspricht Till Runte. „Dabei können sich die Teilnehmenden noch einmal austauschen und ihre aktuellen Erfahrungen im Sales teilen.“Insgesamt verspricht das neue Format „Certified Sales Forum“ am 15. Mai 2025 in der PSD Arena Frankfurt für die Hotellerie einen Wissenszuwachs, den Veranstalter Till Runte so beschreibt: „Bei uns erfahren die Teilnehmenden die entscheidenden Updates aus der Branche für die Branche – für einen spürbaren Erfolg und den Aufwind für die Zukunft.“Weitere Infos unter https://www.certified.de/events Wer sich seine Tickets sichern möchte, kann direkt buchen unter www.salesforum25.eventbrite.de