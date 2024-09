In familiärer Atmosphäre auf Augenhöhe tagen

Ankommen und wohlfühlen. Das JUFA Hotel Königswinter**** ist ein Haus, das mit einer „entspannten“ Atmosphäre überzeugt. Da das idyllisch in der Nähe von Bonn gelegene Haus über mehrere Tagungsräume in einem ruhigen, separaten Geschoss und sogar über ein eigenes Theatergebäude für bis zu 180 Personen verfügt, bietet es sich für Tagungen an. Nach eingehender Prüfung durch das unabhängige Zertifizierungsinstitut Certified nach den jüngst aktualisierten Kriterienkatalogen erhielt das Hotel nun mit 1.595 Punkten für die Kategorie „Business“ das Prädikat „Gut“. Für den Bereich „Conference“ erreichte das Haus sogar 1.925 Punkte, die ihm das Siegel „Sehr Gut“ sicherten.„Die Freundlichkeit des JUFA-Teams und die moderne, schlicht gehaltene Ausstattung ermöglichen – nach meinem Eindruck – ein ‚klassenloses‘ Tagen auf Augenhöhe“, erläutert Certified-Geschäftsführer Till Runte, der vor kurzem persönlich die Prüfung für die Erstzertifizierung vorgenommen hat. „Die Teilnehmenden an Konferenzen werden beim Betreten dieses Hotels keine Berührungs- oder Schwellenängste haben, so wie es mitunter in anderen Hotels zu beobachten ist, die mit ihrer Eleganz durchaus einschüchternd wirken können. Hier wird der Fokus auf das Wesentliche gelegt.“ Da die Seminarräume im Obergeschoss des Rezeptionshauses untergebracht sind, lässt es sich im JUFA Königswinter konzentriert und vor allem ungestört tagen und arbeiten. Den Spruch auf den Tagungsblöcken „Bester Ort für zündende Ideen“ empfindet der Prüfer Till Runte als durchaus passend, denn das Haus ermöglicht an vielen Stellen Ausblicke auf den Rhein oder die umliegenden Weinberge – für ein Gefühl von „Natur pur“. Diese besondere Lage auf einem Hügel und am Ende einer Straße lockt bereits viele Seminar- und Tagungskunden großer Unternehmen ins JUFA Königswinter. „Durch unsere Nähe zu den großen Metropolen Köln und Düsseldorf sind wir vor den Toren von Bonn rasch erreichbar“, bestätigt Hoteldirektor Rachid Chouiri. „Ein weiterer Vorteil ist sicher, dass viele Gäste durch unsere einzigartige Lage abends im Haus bleiben, was den Teamspirit enorm fördert.“ Die Zugewandtheit und Natürlichkeit des Teams scheint, nach Einschätzung des Prüfers, auch zu dem besonderen Flair des Hotels beizutragen. „Man hat als Gast den Eindruck, als Person wahrgenommen zu werden und insofern stellt sich wohl auch bei den Tagungsgästen ein Gefühl von ‚Hier bin ich willkommen‘ ein“, so Till Runte.Bemerkenswert ist in den Augen des Prüfers ebenso das Motto von JUFA: die Regionalität. So werden viele lokale Produkte beim Frühstücksbuffet verwendet – vom frischen Aufschnitt direkt vom Metzger über das Brot aus der regionalen Bäckerei bis hin zur frischen Landmilch. Diese werden auf den Buffets oder bei den Tagungspausen mit kleinen Fähnchen oder Aufstellern gekennzeichnet.Doch wie empfand der engagierte Hoteldirektor den Prozess der Erstzertifizierung durch Certified – zumal der neue Kriterienkatalog für beide Bereiche erstmals zum Tragen kam. „Angesichts von 96 Fragen für das Business-Label und 72 Aspekte für das Conference-Zertifikat von Certified, die es zu klären gilt, befürchtet mancher sicher einen längeren Bearbeitungszeitraum“, sagt Rachid Chouiri. „Doch da wir organisatorisch bestens aufgestellt sind, war der zeitliche Aufwand sehr überschaubau für uns.“Seit 2011 widmet sich das Prüfinstitut der Zertifizierung von Hotels, Apartmenthäusern und Locations. Der Geschäftsreiseverband VDR führte zuvor die Hotelzertifizierung in Eigenregie durch, bevor man die exklusive Betreuung in die Hände von Certified gelegt hat. Alle ausgezeichneten und aufgenommenen Häuser haben eine intensive Prüfung absolviert, die von erfahrenen Travel- oder Eventmanagern abgenommen wurde. Alle drei Jahre erfolgt eine erneute Beurteilung vor Ort, in den dazwischenliegenden Jahren ein digitales Überwachungsaudit. Für den Business-Bereich gibt es die Siegel Certified Business Hotel und Certified Serviced Apartment (für Langzeitaufenthalte), für den Veranstaltungsbereich Certified Conference Hotel und Certified Event Location und im Bereich Nachhaltigkeit das Siegel Certified Green Hotel. Zusätzlich ist der Certified Hygiene Check im Programm und es können auch Mystery Checks gebucht werden. Certified ist Mitglied bei GSTC und Unterstützer der Gemeinwohl Ökonomie. www.certified.de Vor über 30 Jahren machte Gerhard Wendl - CEO der JUFA Hotels - mit seinem Konzept, familienfreundliche Urlaubsangebote zunächst in Österreich anzubieten, das steirische Unternehmen zum Marktführer im heimischen Familien- und Jugendtourismus. Mit über 60 europaweiten Standorten in Österreich, Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz sind die JUFA Hotels keine Hotelkette, sondern vielmehr eine Hotelidee mit der Mission: Gemeinsame Erlebnisse und Urlaubsabenteuer für Familien, Freunde und Menschen, mit gesellschaftlicher Verantwortung in vielen Regionen Europas anzubieten. Das unternehmerische Handeln orientiert sich somit stets daran, einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten und regionale Wertschöpfung zu erzielen.Nach dem deutschen Markteintritt 2007 in Nördlingen hat die JUFA Hotel Gruppe die Expansion erfolgreich fortgesetzt und betreibt aktuell in Deutschland 9 Standorte - von Meersburg am Bodensee bis an die Elbe in der Hafencity in Hamburg. Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, regionale Verankerung und höchste Qualitätsstandards bietet JUFA eine ideale Kombination aus Erholung und Aktivität für Individual- und Tagungsgäste wie auch Familien.Die JUFA Hotels stehen nicht nur für Gastfreundschaft, sondern auch für ein hohes Maß an Nachhaltigkeit. Dabei legt die Gruppe großen Wert auf die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und die Förderung regionaler Produkte. www.jufahotels.com