Hotel Bilderberg Bellevue setzt weiteren Eckpfeiler in der Green-Mission

„Mit einem großartigen Ergebnis bei der Berechnung des CO₂-Fußabdrucks freuen wir uns über den nächsten Eckpfeiler unserer Nachhaltigkeits-Mission `Bellevue thinks Green`“, so General Manager Sebastian Klink. Mit einem Wert von 14,09 kg CO₂ pro Übernachtung wurde das Hotel in der Klimaeffizienzklasse A eingestuft. „Nach unserer Green-Zertifizierung mit dem Gesamturteil „SEHR GUT“ im November 2023 und der Auszeichnung als bestes Certified-Green-Hotel Sachsens Anfang dieses Jahr können wir einen weiteren Beleg für unser nachhaltiges und klimafreundliches Handeln vorweisen.“



Komplexe Berechnung nicht ohne externe Unterstützung



Die CO₂-Bilanz gibt an, wie viel Kohlenstoffdioxid-Emissionen direkt und indirekt durch Aktivitäten eines Unternehmens verursacht werden. „Es gibt viele kostenfreie Tools im Internet, mit dem der CO2 Fußabdruck berechnet werden kann“, erklärt Sebastian Klink. „Im Falle eines so großen Hotels wie unserem gestaltet sich dieses Vorhaben allerdings viel komplizierter und sollte von externen Fachorganisationen erstellt werden.“ Auftragnehmer für die Berechnung des CO₂ Fußabdrucks vom Bellevue Hotel war die Viabono GmbH, eine unabhängige und führende Fachorganisation für Umwelt- oder Nachhaltigkeitszertifizierungen in der Freizeit- und Tourismusbranche. Angelehnt an das sogenannte Greenhouse Gas Protocol, einem globalen Standard für die Emissionsberechnung, wurden die Werte zu verschiedenen Bereichen im Hotel erhoben. Dazu gehören beispielsweise Mobilität, Food & Beverage, Reinigung & Wäsche und Stromverbrauch.



Optimierungspotenziale ableiten und CO₂-Ausstoß kompensieren



„Ob in den Gästebewertungen, Gesprächen oder Verhandlungen: Unsere Kunden und Gäste zeigen uns mit ihren Nachfragen immer wieder, wie viel Wert sie auf Transparenz in der Nachhaltigkeitskommunikation legen. Mit dem CO₂-Fußabdruck können wir einen weiteren Beleg für unser nachhaltiges und klimafreundliches Handeln vorweisen“, betont Klink. Auch wenn dieser so zufriedenstellend ausgefallen ist, solle man seiner Ansicht nach nicht die Optimierungspotenziale übersehen, die sich aus den ausgewiesenen CO₂-Werten ergeben können. Ist eine weitere Reduktion der Emissionswerte schlichtweg nicht möglich, lohnt sich eine Kompensation durch Klimaschutzprojekte mit GOLD STANDARD. „Welches das ist, eruieren wir im nächsten Schritt“.



„Zu diesem Erfolg kann man dem Team vom Bellevue Hotel nur gratulieren“, so Till Runte. Er ist Geschäftsführer des unabhängigen Prüfinstituts Certified.



Green-Zertifizierung: „eine Reise mit kontinuierlicher Verbesserung“



Das Bellevue Hotel unterzog sich erstmalig im Jahr 2014 der freiwilligen Prüfung, die im Rahmen des Certified Green-Audits nötig ist. „Die Zertifizierungen waren seit dem immer drei Jahre gültig und ergaben stets das Gesamturteil `Gut`“, erinnert sich Till Runte und ergänzt: „Gerade in Relation zur Größe und vor allem zur langen Historie des



Hauses war das schon eine Zertifizierung mit Vorbildcharakter. Das Hotel wurde in den 80ern erbaut und konnte damit keinesfalls mit den heute zur Verfügung stehenden Mitteln einer modernsten und nachhaltigen Bauweise mithalten.“ Ausgerechnet „unsichtbare Maßnahmen“ in Form von baulichen und technischen Gegebenheiten waren es allerdings, die im Rahmen der Re-Zertifizierung Ende 2023 für das Gesamturteil „Sehr gut“ sorgten. Zuständige Certified-Prüferin war Petra Naoum vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Sie hat sich im Rahmen des Audits persönlich von den Investitionen in die Hotelimmobilie überzeugt.



Investitionen in die Hotelimmobilie



Um die Nachhaltigkeit signifikant zu erhöhen, unter anderem auch, um den gesamten Energieverbrauch des Hotels zu senken, wurden in den Jahren 2020 bis 2023 durch umfangreiche Modernisierungen und Optimierungen der gebäudetechnischen Anlagen wichtige Maßnahmen für ein nachhaltiges Energie- und Facility Management umgesetzt. Dazu zählen die Neuinstallationen einer Photovoltaikanlage, Warmwasserpumpenanlage und Großkälteanlage sowie auch die Umstellung auf ein automatisches Heiz- und Lüftungssystem und die Einführung eines modernen Energiemanagementsystems. Alle Gästezimmer wurden mit neuen Klimaanlagen ausgestattet, alle Fenster erhielten auch Kontaktsensoren, sodass jede Klimaanlage automatisch ausgeschaltet wird, sobald ein Fenster für eine bestimmte Dauer geöffnet ist. Sebastian Klink ergänzt: „Wie wir an unserem CO₂-Fußabdruck sehen, wurde mit all diesen Maßnahmen ein hoher Wirkungsgrad zur Reduzierung des gesamten Hotel- Energieverbrauchs und der CO₂-Emissionen erreicht.“



Es beginnt schon mit der Einstellung und mündet in einer transparenten Nachhaltigkeitskommunikation



Certified-Prüferin Petra Naoum führt die erfolgreiche Re-Zertifizierung allerdings nicht nur auf die Umstellung auf ein nachhaltiges Gebäudemanagement zurück. Auch ein nachhaltig engagierter Hotelbetrieb, ein nachhaltigeres Bewusstsein und das Engagement der Mitarbeitenden waren Erfolgsfaktoren. Das Thema ist hier ein integraler Bestandteil in den internen Meetings von allen Hotelabteilungen. Von Bedeutung sind auch die internen Schulungen im Bereich Nachhaltigkeit, die kontinuierlich weiter ausgebaut werden, sowie die quartalsweisen Treffen des Green-Teams. Mindestens ein Mitarbeiter pro Abteilung nimmt hieran teil. Dazu gehören die Küche, das Housekeeping, Front Office, Technik und das Veranstaltungsmanagement. „Die Mitglieder des Green Teams streuen alle Informationen auch in ihren Abteilungen, um wirklich alle im Betrieb zu informieren und ins Boot zu holen. Es hilft ungemein, wenn Infos nicht nur von einer Stelle ausgehen, sondern von mehreren intern gestreut werden“, betont Sebastian Klink.



Mit der Marke „Bellevue thinks Green“ inklusive eigenem Logo wird visuell und im Sinne der Wiedererkennbarkeit auch die Kommunikation gegenüber Gästen, Kunden und Partnern erleichtert.



Green mit Auszeichnung



Das Engagement des Bellevue-Teams hat sich gelohnt: Unter allen Certified-Hotels in Sachsen hat das Bellevue in der Kategorie `Certified GREEN Hotel` das beste Ergebnis erreicht und wurde im Januar 2024 mit dem Certified Star-Award prämiert. „Auf diesen Lorbeeren ruhen wir uns allerdings nicht aus“, so Klink. „Denn mit dem Audit im Rahmen der Zertifizierung und dem CO₂-Fußabdruck sind auch Hausaufgaben entstanden, die nur bei Erfüllung eine erneute Green-Zertifizierung Ende 2026 möglich machen.“



Über Bilderberg Bellevue Hotel Dresden



Das Bilderberg Bellevue Hotel Dresden ist ein First-Class-Hotel im Herzen der sächsischen Landeshauptstadt Dresden und wurde im Februar 1985 eröffnet. Bis heute zählt es zu den traditionsreichsten sowie renommiertesten Hotels der Stadt. Es ist das einzige mit direkter Lage an den Elbwiesen und einem unverbauten Blick auf die Altstadtsilhouette Dresdens. Die 340 Zimmer inklusive 21 Suiten wurden 2020 renoviert und bieten mit ihrem modernen & gemütlichen Komfort den idealen Rückzugsort für Freizeitreisende, Pärchen, Familien und Geschäftsreisende. Insgesamt 20 Tagungs- und Meetingräume sowie außergewöhnliche In- & Outdoor-Locations bieten zahlreiche Möglichkeiten für Veranstaltungen mit bis zu 850 Personen. Weitere Highlights: ein 640 m² Wellnessbereich mit Pool, Fitness Bereich, Personal Trainer, Osteopath, Friseur und Running Concierge, ein hoteleigener Garten mit 20.000 qm Fläche, Gastronomieangebot im Biergarten Elbsegler & Pöppelmanns Bar & Dine sowie das reichhaltige Frühstücksbuffet inklusive Honig von eigenen Bienenvölkern.

