Einblicke in Travel Management und Unternehmenskultur bei DM mit Richard Thompson III.

Immer wieder was Neues: Dies könnte das Motto der bereits 18. Folge des Certified Spotlight Podcasts sein, der sich mit spannenden Themen aus Hotellerie, Hotelmarketing, Reisen, Business Travel, MICE und Insider-Wissen beschäftigt. In der neuesten Episode "Einblicke in Travel Management und Unternehmenskultur bei DM" begrüßt Gastgeber Christian Badenhop Richard Thompson III., der Einblicke in seine Rolle beim bekannten Unternehmen DM Drogeriemarkt und seine Sicht auf die Reise- und Veranstaltungsbranche teilt.Richard Thompson III. ist nicht nur eine Persönlichkeit in der Travel Management Szene, sondern auch ein Mitglied im Präsidium des Travel Management Verbundes VDR (Verband Deutsches Reisemanagement). Seine Karriere begann in der Seminarorganisation und führte ihn schließlich zu DM, wo er heute im Bereich Veranstaltungs- und Reisemanagement tätig ist. Seine persönliche Reise, von der Seminarorganisation über die Vertragsabwicklung mit Hotels bis hin zu seiner aktuellen Position bei DM, zeugt von seinem tiefen Verständnis für die Branche und die damit verbundenen Herausforderungen.In der Podcast-Episode diskutieren Christian und Richard die verschiedenen Facetten des Travel Managements und wie dieses bei DM integriert wird. Besonders hervorzuheben ist der menschenzentrierte Ansatz des Unternehmens, der sich nicht nur in der internen Kultur, sondern auch in der Art und Weise widerspiegelt, wie Geschäftsreisen und Veranstaltungen gehandhabt werden. Ein zentrales Thema ist die Einführung einer Online Booking Engine, die auf die Bedürfnisse der DM-Gruppe zugeschnitten ist.Im Gespräch wird auch die Bedeutung von Zertifizierungen und Bewertungen für Reisende erörtert. Die Zertifizierung durch Certified und die damit verbundenen VDR-Standards bieten eine wichtige Orientierungshilfe für Geschäftsreisende. Richard betont die Wichtigkeit, den Reisenden eine Auswahl zu ermöglichen, ohne zu restriktiv zu sein, und hebt hervor, dass der individuelle Blick auf die Bedürfnisse zunehmend wichtiger wird.Die Unternehmenskultur bei DM, die stark auf Menschlichkeit und soziale Verantwortung ausgerichtet ist, wird in der Episode besonders betont. Richard und Christian diskutieren, wie diese Kultur die Geschäftsbeziehungen und das Partnermanagement beeinflusst. Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig solide Partnerschaften sind, und DM hat durch einen starken Fokus auf zwischenmenschliche Beziehungen und verlässliche Partner in dieser Zeit profitiert.Richard gibt auch persönliche Einblicke in seine Sichtweise auf Urlaub und Reisen und unterstreicht die Bedeutung der menschlichen Interaktion – sowohl im Geschäftsleben als auch im privaten Bereich. Die Episode schließt mit einer Diskussion über die Rolle der Künstlichen Intelligenz in der Hotellerie und im Travel Management ab, wobei Richard betont, dass der Mensch im Mittelpunkt aller technologischen Entwicklungen stehen sollte.Der Certified Spotlight Podcast ist die ideale Informationsquelle für alle, die sich für Hotellerie, Hotelmarketing, Reisen, Business Travel, MICE und Insider-Wissen interessieren. Verfügbar auf der Certified Webseite, Spotify, Apple Music und Google Podcasts, bietet der Podcast alle zwei Wochen spannende und informative Episoden. Seit seiner Gründung im Jahr 2023 hat der Podcast bereits über 15 Folgen produziert, die Einblicke in verschiedene Bereiche der Branche bieten.