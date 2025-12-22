Kontakt
Ein Meilenstein zum Jahresende – Rückblick, Netzwerk & Ausblick auf 2026 mit Till Runte

Ein persönliches Gespräch über Qualität, starke Partnerschaften und die Zukunft der unabhängigen Hotelzertifizierung

Ein Meilenstein zum Jahresende 2025

Mit Folge 60 erreicht der Certified Podcast einen besonderen Höhepunkt – und zugleich den Abschluss des Podcast-Jahres 2025. Diese Jubiläumsfolge ist mehr als nur eine weitere Episode: Sie ist Rückblick, Standortbestimmung und Ausblick zugleich.

Moderiert wird die Folge von Christian Badenhop, der diesmal mit dem Initiator und Inhaber des Podcasts, Till Runte, ins Gespräch kommt. In einer bewusst offenen, dialogischen Atmosphäre blicken beide auf über zwei Jahre Certified Podcast zurück – mit inzwischen 60 Folgen im verlässlichen Zwei-Wochen-Rhythmus.

Rückblick: 60 Folgen, eine klare Haltung

Im Mittelpunkt steht die Entwicklung des Podcasts als fest etabliertes Branchenmedium. Thematisiert werden die stetig wachsende Reichweite, die steigende Relevanz bei Hoteliers, Einkäufern und Assistenzen sowie die Rolle des Podcasts als Plattform für Austausch, Inspiration und Positionierung. Besonders hervorgehoben wird die Vielfalt der Gesprächspartner – von Hoteliers über Netzwerkakteure bis hin zu Spezialisten für Nachhaltigkeit, IT, Personal und Compliance.

Der Podcast versteht sich dabei bewusst nicht als Werbeformat, sondern als inhaltlicher Mehrwert für die Branche: authentisch, praxisnah und dialogorientiert.

Netzwerke, Loyalität und Community

Ein zentrales Thema der Folge ist Netzwerken als strategischer Erfolgsfaktor. Till Runte gibt Einblicke in seine Erfahrungen mit strukturierten Business-Netzwerken wie Business Network International und erläutert, warum persönliche Empfehlungen und belastbare Kontakte für Certified zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Ebenso wird die Rolle von Community und Loyalität beleuchtet – sowohl auf Seiten der zertifizierten Hotels als auch bei den Buchenden. Veranstaltungen wie die Assistant World werden dabei als perfekte Schnittstelle zwischen Hotellerie, Assistenz-Community und Zertifizierungswelt beschrieben.

Portfolio, Qualität und neue Angebote

Die Jubiläumsfolge bietet zudem einen fundierten Überblick über aktuelle Entwicklungen im Certified-Portfolio: von internationalen Hotelgruppen über familiengeführte Betriebe bis hin zu neuen strategischen Ausrichtungen einzelner Häuser. Besonders deutlich wird, dass Zertifizierung bei Certified nicht als Momentaufnahme verstanden wird, sondern als kontinuierlicher Verbesserungsprozess.

Vor diesem Hintergrund stellt Till Runte neue Angebote für 2026 vor – darunter erweiterte Qualitäts- und Sichtbarkeitspakete, Mystery-Checks, Podcast-Folgen für einzelne Hotels sowie neue Ansätze zur digitalen Auffindbarkeit im Zeitalter von KI-gestützter Suche.

Blick nach vorn: 2026 im Fokus

Zum Abschluss richtet sich der Blick nach vorne. 2026 wird für Certified ein besonderes Jahr: 15 Jahre Unternehmensgeschichte, neue thematische Schwerpunkte – unter anderem im Pharma- und Compliance-Bereich – und der konsequente Ausbau des Podcasts als strategisches Kommunikationsinstrument für zertifizierte Hotels und Locations.

Folge 60 markiert damit nicht nur das Ende eines erfolgreichen Podcast-Jahres, sondern auch den Startpunkt für ein neues Kapitel.

Ein Meilenstein. Ein Rückblick mit Tiefe. Und ein klarer Ausblick auf 2026.

