Ein Blick hinter die Kulissen

Seit 2011 widmet sich das Prüfinstitut der Zertifizierung von Hotels, Apartmenthäusern und Locations. Der Geschäftsreiseverband VDR führte zuvor die Hotelzertifizierung in Eigenregie durch, bevor man die exklusive Betreuung in die Hände von Certified gelegt hat. Alle ausgezeichneten und aufgenommenen Häuser haben eine intensive Prüfung absolviert, die von erfahrenen Travel- oder Eventmanagern abgenommen wurde. Alle drei Jahre erfolgt eine erneute Beurteilung vor Ort, in den dazwischenliegenden Jahren ein digitales Überwachungsaudit. Für den Business-Bereich gibt es die Siegel Certified Business Hotel und Certified Serviced Apartment (für Langzeitaufenthalte), für den Veranstaltungsbereich Certified Conference Hotel und Certified Event Location und im Bereich Nachhaltigkeit das Siegel Certified Green Hotel. Zusätzlich ist der Certified Hygiene Check im Programm und es können auch Mystery Checks gebucht werden. Certified ist Mitglied bei GSTC und Unterstützer der Gemeinwohl Ökonomie. www.certified.de Neue Lieblingsorte entdecken und Hintergründe verstehen. Mit den erstmals konzipierten Inspirationsreisen zu Hotels im ländlichen Raum und Roadshows, die in den unterschiedlichsten Destinationen vor Ort offenlegen, wie Qualitätsprüfungen ablaufen, gibt Certified nun einzigartige Einblicke hinter die Kulissen der Hotellerie.„Mit diesen beiden völlig neuen Formaten, die wir in Kooperation mit dem bSb – Bundesverband Business Professionals e.V. und IMA Deutschland – International Management Assistants Germany e.V. umsetzen, möchten wir Buchende auf unterhaltsame Art fundiert informieren“, erläutert Certified-Geschäftsführer Till Runte.„Oftmals verbergen sich gerade im ländlichen Raum wahre Kleinode der Gastlichkeit, die sich aufgrund ihrer ruhigen und idyllischen Lage sowie der Ausstattung besonders für Business-Reisende und Tagungsteilnehmende anbieten“, betont Till Runte. So möchte er gemeinsam mit dem bSb und der IMA bei diesen „Famtrips“ die Angebote dieser Hotels in den Fokus rücken. Dazu werden bei den Inspirationsreisen neben Vorträgen, Workshops und Hausführungen auch immer Möglichkeiten zum gegenseitigen Kennenlernen und Vernetzen geschaffen. „Ob es ein Rahmenprogramm mit lokalen Partnern oder das kulinarische Erlebnis ist, wir bringen die Menschen zusammen“, sagt der Certified-Geschäftsführer.„Wir drehen ein Zimmer auf links, aber auch vieles andere“, kündigt Certified-Geschäftsführer Till Runte an. „Dabei können wir erklären, wie wir die Standards in Hotels feststellen und nachvollziehbar überprüfen.“ Bei der neuen Roadshow, die mit einem „After Work Event“ für Buchende in Kooperation mit bSb und IMA startet, können die Teilnehmenden gleich mehrere Blicke hinter die Kulissen werfen. Als Veranstaltungsorte der Certified Road Shows sind Hotels in Städten oder Regionen mit bSb- oder IMA-Regionalverband und guter ÖPNV-Anbindung vorgesehen. Jedes Event wird mit einem „After Work Cocktail“-Empfang für die Buchenden beginnen. Dann folgt die Besichtigung eines Zimmers, wo das Certified-Team die wesentlichen Kriterien einer Qualitätsprüfung anschaulich erläutert. Dazu werden beispielsweise der Arbeitsplatz, die Matratze, das Bad und solch elementare Ausstattungsmerkmale wie Lage und Anzahl von Steckdosen unter die Lupe genommen. Auch Tagungsräume, die für viele Buchende von Businessreisen wichtig sind, werden unter den aktuellen Certified-Prüfungskriterien besichtigt und vorgestellt. „Mit diesen neuen Road Shows kommen wir dem vielfachen Wunsch entgegen, unsere Prüfungen einmal anschaulich zu erläutern“, erklärt Till Runte. „So können die Buchenden ihre Entscheidungen mit dem entsprechenden ‚Knowhow‘ treffen.“ Aber auch die Teilnehmenden werden für einen Moment in die Rolle eines Auditors schlüpfen und auf besondere Details achten.Wer Interesse an einer Einladung zu einer kostenfreien Inspirationsreise oder „After Work Cocktail“ hat, kann sich unter https://www.certified.de/events/qualifizierung-mice-events registrieren. Und schon hier fängt das Jahr gut an, denn unter allen Registrierten verlost Certified einen 5-Tage-Dorint-Übernachtungsgutschein für zwei Personen!