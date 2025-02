Die Sterne glänzen für die Besten

Beeindruckend und von Experten ausgewählt. So überzeugen die Besten der Besten der deutschen Business-Hotellerie mit ihrer Qualität und wurden nun mit dem „Certified Star-Award 2025“ geehrt. Die begehrten Trophäen wurden im festlichen Ambiente des Hotel René Bohn von Certified verliehen. Im exklusiven Rahmen des Netzwerk-Formates „Chefs Table“ erhielten sowohl die bundesweit besten Certified Hotels als auch die Gewinner in den einzelnen Bundesländern die renommierte Auszeichnung. Deutschlands bestes „Certified Business Hotel” darf sich nunmehr das VILA VITA Rosenpark Marburg nennen. In der Kategorie „Certifed Conference Hotel” nimmt wieder das Kloster Seeon bundesweit die Spitze ein, ebenso wie das Landgut Stober im Bereich „Certified Green Hotel“.



„Mein Dank geht an das aufmerksame Team vom Hotel René Bohn, dass unsere Preisverleihung zu einem besonderen Erlebnis gemacht hat“, betont Certified-Geschäftsführer Till Runte. „So konnten wir unsere Gewinner für ihre beachtlichen Erfolge entsprechend feiern.“ In seiner Rede an die Anwesenden lobte er das Engagement der Häuser, die sich kontinuierlich verbessert haben, was durch ihre Ergebnisse der Re-Zertifizierungen eindrücklich dokumentiert wird. „Das zeigt, dass durch ein Zusammenspiel aller ein einzigartiger Gleichklang entsteht, der schließlich den Unterschied zwischen einem guten und einem ausgezeichneten Hotel ausmacht.“



„Certified Business Hotel”: Optimal für Geschäftsreisende



Mit seinem exzellent ausgestatteten Tagungsbereich, seinen zuvorkommenden Mitarbeitenden und dem kulinarischen Angebot beeindruckte das VILA VITA Rosenpark Marburg den Certified-Prüfer Salvatore Ruggiero, Vice President Marketing and Communication bei der SCHOTT AG besonders. So vergab er insgesamt 2.282 Punkte von maximal 2.500 Punkten, die dem Hotel nicht nur im Bundesland Hessen die Spitze sicherte, sondern auch deutschlandweit in der Kategorie „Certified Business Hotel”. Die weiteren Sieger in diesem Bereich des „Certified Star-Award 2025“ sind das City Hotel Fortuna Reutlingen (Baden-Württemberg), das Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg (Bayern), das centrovital Hotel Berlin (Berlin), das Van der Valk Hotel Berlin Brandenburg (Brandenburg), das east Hotel Hamburg (Hamburg), das Seehotel Grossherzog von Mecklenburg (Mecklenburg-Vorpommern), das RoLigio® und Wellness Resort Romantischer Winkel (Niedersachsen), das Van der Valk Hotel Moers (Nordrhein-Westfalen), das Hotel René Bohn (Rheinland-Pfalz), Der Linslerhof – Hotel, Restaurant, Events & Natur (Saarland), das Radisson Blu Hotel Leipzig (Sachsen), das Ringhotel Hotel Hohe Wacht (Schleswig-Holstein) und das Radisson Blu Hotel Erfurt (Thüringen).



„Certified Conference Hotel”: Bestens für Tagungen



Nun wenig von der maximalen Punktzahl entfernt, holte sich das Kloster Seeon mit 2.415 Punkten von maximal 2.500 Punkten in der Kategorie „Certifed Conference Hotel” erneut den Sieg in Bayern und auch im Bundesvergleich. Das nur wenige Kilometer vom Chiemsee entfernte Kloster Seeon liegt idyllisch auf einer kleinen Insel im Seeoner See. Heute überzeugt das ehemalige Benediktinerkloster mit modernen Veranstaltungsräumen und den in 2022 renovierten Gästezimmern. So stufte das Prüferurteil das Haus auch als „Kraftquelle“ ein. Die weiteren Gewinner in dieser Kategorie sind das Panoramahotel Waldenburg (Baden-Württemberg), das centrovital Hotel Berlin (Berlin), Van der Valk Hotel Berlin Brandenburg (Brandenburg), east Hotel Hamburg (Hamburg), VILA VITA Rosenpark Marburg (Hessen), ROBINSON Fleesensee (Mecklenburg-Vorpommern), ANDERS Hotel Walsrode (Niedersachen), Ringhotel Am Stadtpark (Nordrhein-Westfalen), Parkhotel Schillerhain (Rheinland-Pfalz), Der Linslerhof – Hotel, Restaurant, Events & Natur, The Westin Leipzig (Sachsen), Ringhotel Hotel Hohe Wacht (Schleswig-Holstein) und Radisson Blu Hotel Erfurt (Thüringen).



„Certified Green Hotel“: Nachhaltiges Handeln



Ressourcenschonung ohne Komforteinbußen, nachhaltiges Wirtschaften und die Übernahme sozialer Verantwortung sind wesentliche Ziele im Landgut Stober nach der Erkenntnis Certified-Prüferin Kerstin Pickny, Senior Mice Expert, ehemals Ernst & Young GmbH. Daher vergab sie auch 4.509 von maximal 5.000 Punkten in der Kategorie„Certified Green Hotel“. Somit gewann das privatgeführte Hotel erneut „Certified Star-Award“ für Brandenburg und auch als bestes Haus im bundesweiten Vergleich. Als weitere Gewinner in der Kategorie überzeugten das Best Western Plus Palatin Kongresshotel und Kulturzentrum (Baden-Württemberg), das Schloss Hohenkammer (Bayern), das east Hotel Hamburg (Hamburg), das Hotel Dolce by Wyndham Bad Nauheim (Hessen), das Seehotel Grossherzog von Mecklenburg (Mecklenburg-Vorpommern), das ANDERS Hotel Walsrode (Niedersachsen), das Van der Valk Hotel Moers (Nordrhein-Westfalen), das Atrium Hotel Mainz (Rheinland-Pfalz), Der Linslerhof – Hotel, Restaurant, Events & Natur (Saarland) und das The Westin Leipzig (Sachsen).

