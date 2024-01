Die Besten im Sternenglanz

Bundesweite Gewinner mit „Certified Star-Award 2023/2024“ ausgezeichnet

Bis ins kleinste Detail geprüft und als „Exzellent“ befunden. Tausende vonPunkten wurden gezählt und nun konnten die Besten der Besten mit dem „Certified Star-Award 2023/2024“ geehrt werden. Die begehrten Trophäen wurden an das Hotel René Bohn in der Kategorie „Certified Business Hotel”, an das Kloster Seeon bei „Certifed Conference Hotel” sowie an das Landgut Stober im Bereich „Certified Green Hotel“ verliehen.



„Mich fasziniert, dass sich die von uns nun geehrten Hotels kontinuierlich verbessert haben, was durch ihre Ergebnisse der Re-Zertifizierungen eindrücklich dokumentiert wurde“, erklärt Certified-Geschäftsführer Till Runte. „Das zeigt, dass der Weg zu einem ausgezeichneten Hotel kein Sprint, sondern ein Marathon ist, der ein entsprechendes Durchhaltevermögen verlangt. Solch ein Engagement wird schließlich aber immer belohnt.“



Hotel René Bohn ist bestes „Certified Business Hotel”



Gleich in zwei Kategorien konnte sich das bekannte Business-Tagungshotel „René Bohn“ mitten in Ludwigshafen profilieren und schließlich als bestes „Certified Business Hotel” den Award gewinnen. „Das hochmotivierte Team um Generalmanager Alexander Gerung-Schaden schaffte nicht nur eine Verbesserung in der Gewinnerkategorie, sondern auch als ‚Certified Conference Hotel‘ und landete kurioserweise in beiden Segmenten bei der gleichen Punktzahl von 2.272 Punkten“, erläutert Certified-Prüfer Salvatore Ruggiero, Vice President Marketing and Communication bei der SCHOTT AG. „So konnte ich das Prädikat gleich für beide Kategorien auf ‚Exzellent‘ heben und damit die deutliche Steigerung würdigen.“ Das Hotel René Bohn verfügt über 91 Zimmer und sechs Tagungsräume. Es begeistert viele Gäste durch seine direkte Nähe zum "größten Weinkeller Deutschlands" mit Eventmöglichkeiten im Hotel und im Weinkeller sowie dem werkseigenen Weingut. Ebenso punktet das Ludwigshafener Hotel mit seinem eigenen Sportverein, der auch entsprechende Teambuilding-Kurse anbietet. Ein Konferenzbereich mit integriertem Foyer- und Loungebereich bietet eine hohe Flexibilität, gerade wenn sich größere Gruppen in kleinere aufteilen sollen. Als Highlight bewertete der Prüfer den Außenbereich mit seiner großen Terrasse, die in Tagungen eingebunden werden kann. Koch- und Backevents sowie Verkostungen zum Beispiel von Tee-Spezialitäten mit einem "Golden Tea Master" im Haus runden das Angebot des Hauses ab. „Für mich ist das Hotel René Bohn eine exzellente Empfehlung, denn es lebt von den Menschen dort“, resümiert Certified-Prüfer Salvatore Ruggiero. „Vorgelebt wird der besondere Spirit vom General Manager Alexander Gerung-Schaden. Das Thema Weiterbildung und Entwicklung seines Teams ist für ihn kein Fremdwort. So kommt man als Gast und geht als Fan.“



Kloster Seeon entscheidet Kategorie „Certifed Conference Hotel” für sich



Von Anfang an lautete das Ziel des Klosters Seeon, sich stetig zu verbessern. Dabei hatte das bekannte Haus bereits die Erst-Zertifizierung im Mai 2022 mit 2.342 Punkten in der Kategorie „Certifed Conference Hotel”mit dem Prädikat „Exzellent“ abgeschlossen. Doch die Anregungen vom Certified-Prüfer aus dem ersten Zertifizierungsprozess wurden von Kloster Seeon-Geschäftsleiter Gerald Schölzel aufgenommen und direkt entsprechend umgesetzt. Daher konnten im Überwachungsaudit im vergangenen Jahr weitere 75 Punkte geholt werden und mit dem Ergebnis 2.417 Punkte die Spitze der „Certifed Conference Hotel” erreicht werden. „Somit fehlen nur noch 83 Punkte zur maximal Punktzahl“, erläutert Till Runte. „Ein wirklich beeindruckendes Ergebnis, das dem Haus zu Recht den Sieg in der Kategorie brachte.“ Das Kloster Seeon liegt nur wenige Kilometer vom Chiemsee entfernt auf einer kleinen Insel im Seeoner See. Der Bezirk Oberbayern hat das ehemalige Benediktinerkloster 1986 angekauft und mit einer aufwändigen Sanierung vor dem Untergang bewahrt. Seit der 1000-Jahr-Feier 1994 steht das Haus der Öffentlichkeit als Kultur- und Bildungszentrum zur Verfügung. Moderne Veranstaltungsräume und die in 2022 neu renovierte Gästezimmer laden ebenso zu einem Besuch in dem historischen Gebäude ein wie das vielseitige Kulturprogramm. „Beeindruckend ist sicherlich die Umgebung, welche zur Abwechslung zu einer intensiven Tagung einlädt, Spaziergänge um den See, die vielen kulturellen Angebote oder einfach mal in Stille den See genießen. Das Team vor Ort lebt eine Herzlichkeit und das rundet dieses wunderbare Haus als Kraftquelle ab“, so das Prüferurteil.



Landgut Stober gewinnt bei „Certified Green Hotel“



Sie sind schon seit Jahren an der Spitze „zu Hause“. Denn Michael Stober vom gleichnamigen Landgut verwirklicht mit seinem engagierten Team den eigenen hohen Anspruch und seine besondere Philosophie. So gewann das Landgut Stober mit 4.509 von maximal 5.000 Punkten die Kategorie„Certified Green Hotel“. Dabei gab sicher auch die Umsetzung neuerinnovativer Ideen und Konzepte den Ausschlag, wie Till Runte findet. „Als Privateigentümer kann Michael Stober sicher auch mehr und anderes umsetzen als in einem Kettenhotel, aber Veränderung muss man auch wollen und leben“, so der Certified-Geschäftsführer. Das Landgut Stober am Großbehnitzer See liegt im Brandenburger Havelland und das Bio- und Gemeinwohl-zertifizierte Hotel verfügt über 300 elektrosmog-reduzierte Zimmer und Suiten. Der Hotel- und Veranstaltungsbetrieb wird bereits seit 2013 klimaneutral und seit 2018 klimapositiv geführt. „Nachhaltiges Wirtschaften, Ressourcenschonung ohne Komforteinbußen und die Übernahme sozialer Verantwortung sind wesentliche Ziele im Landgut Stober. Nachhaltigkeit wird hier in allen Facetten täglich und gemeinsam von den Eigentümern und vom gesamten Team gelebt“, erklärt Certified-Prüferin Kerstin Pickny, Senior Mice Expert, ehemals Ernst & Young GmbH, zum Gewinner der Kategorie „Certified Green Hotel“.„Mein Fazit: Ein unverwechselbarer Ort mit Geschichte und Wohlfühlcharakter, eine Atmosphäre der Ruhe und ein überzeugendes Bekenntnis zu Regionalität und Nachhaltigkeit.“