Das Hotel am Badersee und Green Balanced vereint für einen umweltbewussten Tourismus

In einer Zeit, in der Klimaschutz immer dringlicher wird, suchen Unternehmen verstärkt nach Möglichkeiten, ihren CO 2 -Fußabdruck zu reduzieren und einen positiven Beitrag zur Umwelt zu leisten. Das geht zum einen über die Vermeidung, die Reduzierung, aber auch über die Kompensation der CO 2 -Emissionen, die ein Unternehmen produziert. Und genau hier setzt das Nachhaltigkeitsprojekt „Green Balanced“ an, das im November 2022 vom Automobilclub Mobil in Deutschland e.V. in Kooperation mit der BayWa AG ins Leben gerufen wurde.



Green Balanced bietet Unternehmen und Einzelpersonen die Möglichkeit, aktiv zum Schutz unserer Umwelt beizutragen, indem CO 2 -Emissionen in verschiedenen Bereichen kompensiert werden können. Die Palette der Kompensationsmöglichkeiten ist breit gefächert und umfasst Auto- und Flottenfahrten, Unternehmensaktivitäten, Veranstaltungen oder Flüge. Die Mittel für die Kompensation fließen in regionale Klimawaldprojekte der BayWa, die sich auf die Wiederaufforstung und den Waldumbau in Bayern und Deutschland konzentrieren.



Ein bemerkenswertes Beispiel für die Umsetzung von Green Balanced findet sich im Hotel am Badersee, einem angesehenen Hotel in der Zugspitzregion Deutschlands. Das Hotel wurde von Certified als Green Hotel zertifiziert und erfüllt strenge Kriterien in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und soziale Verantwortung. Die Zertifizierung umfasst derzeit 95 Prüfkriterien, die Aspekte wie Energie, Wasser, Abfallmanagement, Ernährung und Anreise berücksichtigen. Alle Nachhaltigkeitsmaßnahmen werden jährlich von unabhängigen Prüfern überprüft.



Bereits bei der Anreise setzt das Hotel auf Nachhaltigkeit, indem es insbesondere Unternehmen, die Veranstaltungen im Hotel abhalten, die Möglichkeit bietet, ihre CO 2 -Emissionen zu kompensieren. Vor Ort können Gäste auch aktiv werden, z. B. durch die Teilnahme an der Aktion "Alpenheld", bei der auf die Zimmerreinigung verzichtet wird, um Energie und Wasser zu sparen und gleichzeitig die lokale Bergwacht zu unterstützen, die sich für den Umweltschutz in den Bergen einsetzt. Darüber hinaus werden Gäste ermutigt, den öffentlichen Nahverkehr oder Wander- und Radwege zu nutzen, die Skipisten nicht zu verlassen, Abfälle zu entsorgen und klimaschonende Aktivitäten zu unternehmen.



Mit seiner atemberaubenden Lage am türkisblauen Badersee und dem Blick auf das majestätische Zugspitzmassiv bietet das Hotel nicht nur einen Rückzugsort für Erholungssuchende und Tagungsteilnehmer, sondern auch eine inspirierende Umgebung für umweltbewusstes Handeln. Aus diesem Grund ist es für das Hotel am Badersee von großer Bedeutung, einen nachhaltigen Tourismus zu fördern und zu leben.



"Wer hier einmal vor Ort gewesen ist und einen Blick auf den unglaublich türkisblau schimmernden Badersee geworfen hat, in dessen klarem Wasser sich die Gipfel des Zugspitzmassivs spiegeln, der weiß, dass dieser Ort und die Region schützenswert sind.", betont Sonja Wilms, Direktorin für Verkauf und Marketing.



Eine der größten Herausforderungen dabei besteht darin, die Gäste dazu zu bewegen, das Engagement zu unterstützten. Im Urlaub möchten die Menschen abschalten und genießen, der Umweltschutz gerät dabei oft in den Hintergrund. Durch die Partnerschaft mit „Green Balanced“ können Gäste und Geschäftspartner aktiv zum Umweltschutz beitragen indem Sie ihre An- und Abreise oder ihre Tagung und Veranstaltung im Hotel am Badersee kompensieren.



Die Entscheidung des Hotels, mit Green Balanced zusammenzuarbeiten, beruht auf der regionalen Verankerung und der Transparenz des Projekts. "Wir haben uns für Green Balanced entschieden, da der Emissionsausgleich dort stattfindet, wo er produziert wird, nämlich hier in Bayern", erklärt Jan-Claudio Rahn, Geschäftsführer des Hotel am Badersee. "Dabei ist uns nicht nur die Regionalität der Partnerschaft wichtig, sondern auch, dass wir eine Transparenz haben und 100% prüfen können, was mit unserem Beitrag geschieht." Die Reaktionen der Kunden und Geschäftspartner des Hotels auf die Kompensation der CO 2 -Emissionen der Fahrzeugflotte waren durchweg positiv.



Auch Dr. Michael Haberland, Geschäftsführer von Green Balanced, freut sich sehr über die Kooperation mit dem Hotel am Badersee und hofft, dass mehrere Unternehmen dem Beispiel folgen werden. "Unsere Partnerschaft mit dem Hotel am Badersee zeigt, wie regionale Zusammenarbeit und Transparenz bei der CO 2 -Kompensation effektiv zum Klimaschutz beitragen können. Es ist wichtig, dass jeder, ob Privatperson oder Unternehmen, seinen Beitrag leistet. Nur durch gemeinsames Handeln können wir die dringend benötigten Veränderungen erreichen. Deshalb hoffe ich, dass viele weitere Unternehmen dem Beispiel des Hotels am Badersee folgen" sagt Dr. Michael Haberland.

(lifePR) (