Das Hotel Stadtpalais Köln wurde als „Certified Green Hotel“ ausgezeichnet

Eine Zeitreise bis ins moderne Köln. Denkmalgeschützt, jedoch modern restauriert, begeistert das Hotel Stadtpalais mit einem einzigartigen Flair. Mit viel Liebe zum Detail wurde das ehemalige Kaiser-Wilhelm-Bad aus dem Jahr 1914 und die angeschlossene Volksbibliothek zu einem 4-Sterne-Hotel umgestaltet. Dabei wurde besonders auf das Thema Nachhaltigkeit geachtet. Dafür wurde das Haus nach eingehender Prüfung nun erstmals als „Certified Green Hotel“ ausgezeichnet. Der Certified-Prüfer Florian Käufer, der im Projektmanagement für touristische Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit tätig ist, vergab mit 2.781 Punkte von 5.000 möglichen Punkten das Prädikat „Gut“.„Mich beeindruckt sehr, wie es im Hotel Stadtpalais gelungen ist, ein historisches, unter Denkmalschutz stehendes Gebäude in die Moderne zu transformieren und dabei auch noch die Nachhaltigkeit zu berücksichtigen“, betont Certified-Geschäftsführer Till Runte. Wer den Empfangsbereich des Hotels durchquert, den erwartet das eigentliche Herzstück des Gebäudes. Denn die Gäste speisen in der Schwimmhalle des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Bades. Dort, wo früher das Becken war, findet sich jetzt auf einer Ebene genug Platz für Tische und Mobiliar auf dem originalgetreuen Fliesenmuster. Von den Wandfliesen, den vielen Nischen, die einmal als Umkleidekabinen dienten, bis hin zu einem Sprungturm erinnert alles an die ehemalige Badeanstalt. Für die loungige Abendstimmung sorgen ein geschmackvoller Barbereich und die LED-Beleuchtung. „Ein weiteres Highlight des Hotels ist Bio`s Bar mit Blick auf die Lanxess Arena“, erklärt Certified-Prüfer Florian Käufer. „Dabei war der Entertainer Alfred Biolek nicht nur Pate und Namensgeber, sondern hat bereits zu Lebzeiten persönliche Gegenstände hier ausgestellt, die noch immer zu bewundern sind.“ Für Tagungen stehen sieben Tagungsräume mit einer maximalen Kapazität von 70 Personen bereit – von der ehemaligen Volksbibliothek bis hin zu weiteren Räumen in den Nischen der alten Schwimmhalle. Wohnen und übernachten dürfen die Gäste mit den Eindrücken aus der Zeitreise in 115 modern gestalteten Zimmern. Das „grüne“ Engagement von Team und Management überzeugte den Certified-Prüfer gleichermaßen. „Es ist auch erkennbar, dass die Abteilungen wie F&B, Verwaltung und Housekeeping stetig an sich arbeiten und den Nachhaltigkeitsprozess vorantreiben“, so Florian Käufer.Doch warum hat sich das Hotel Stadtpalais zu einer „grünen“ Zertifizierung entschlossen? Ausschlaggebend war für den Geschäftsführer Rainer Siewert vor allem die notwendige Umsetzung des anstehenden Lieferkettengesetzes. Denn nur so kann das Individualhotel künftig weiterhin an Ausschreibungen von Verbänden, Regierungsstellen sowie Konzernen teilnehmen. „Wir gehen davon aus, dass uns die Zertifizierung in unserem Handeln, Umgang und Unternehmenswahrnehmung ein gutes Stück weiterbringen wird sowie ein deutlicher Bestandteil unserer Zukunftsfähigkeit sein wird“, so Rainer Siewert. „Zudem empfinden wir aktuell einen kleinen Vorsprung in der erfolgten Zertifizierung, da wir als Individual- und Stadthotel diesen Schritt gegangen sind, bevor es zwingend erforderlich war. Somit wird ein noch höherer Stellenwert in der Glaubwürdigkeit unterstrichen.“ Den Zertifizierungsprozess hat das Team in vielen Bereichen als Bestätigung ihres bisherigen Handelns empfunden, aber auch als Anstoss bisherige Abläufe zu hinterfragen. „Tatsächlich haben wir recht schnell erkannt, dass man als Unternehmen keine Angst vor einer Zertifizierung haben muss, da wir viele wichtige Punkte und Bausteine in Bezug auf Nachhaltigkeit schon immer gelebt haben – da diese eben auch ein großes Einsparpotential darstellen“, erläutert der Geschäftsführer. „Es ist tatsächlich erstaunlich, wie zügig interne Abläufe und Prozesse auch untereinander bereits in Frage gestellt werden oder Diskussionen aufwerfen durch die aufgekommenen Fragestellungen aus dem Zertifizierungsprozess. Die Zertifizierung ist nun ein dauerhafter Prozess und Begleiter, der zunehmend – insbesondere in alltäglichen Abläufen – die bekannte ‚Betriebsblindheit‘ aufdeckt.“Das 2011 gegründete Prüfinstitut widmet sich der Zertifizierung von Hotels, Apartmenthäusern und Locations. Alle ausgezeichneten und aufgenommenen Häuser haben eine intensive Prüfung absolviert, die von erfahrenen Travel- oder Eventmanagern abgenommen wurde. Alle drei Jahre erfolgt eine erneute Beurteilung vor Ort, in den dazwischenliegenden Jahren ein digitales Überwachungsaudit. Für den Business-Bereich gibt es die Siegel Certified Business Hotel und Certified Serviced Apartment (für Langzeitaufenthalte), für den Veranstaltungsbereich Certified Conference Hotel und Certified Event Location und im Bereich Nachhaltigkeit das Siegel Certified Green Hotel. Zusätzlich ist der Certified Hygiene Check im Programm und es können auch Mystery Checks gebucht werden. Certified ist Mitglied bei GSTC und Unterstützer der Gemeinwohl Ökonomie. www.certified.de