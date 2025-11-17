Certified lädt zu kostenfreien Online-Infosessions ein:

Im Hotelzimmer befindet sich ein kleines Schild mit einem Druckknopf. Drückt der Gast darauf, leuchtet der Knopf grün und die Zimmerreinigung für den nächsten Tag wird automatisch digital abgewählt.
Diese einfache, spielerische Lösung erzielt beeindruckende Ergebnisse: In teilnehmenden Hotels liegt die Quote der abbestellten Zimmerreinigungen bei rund 48 Prozent. Damit spart das Hotel Energie, Wasser, Reinigungsmittel und wertvolle Arbeitszeit – und leistet gleichzeitig einen aktiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz.
Neugierig geworden? In den kostenfreien Online-Infosessions erfahren interessierte Hoteliers und ihre Teams alles Wissenswerte rund um die praktische Einführung des Green Button:
- Belastet die Lösung das WLAN-Netz?
- Wie aufwändig ist die Implementierung?
- Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
- Welche Erfahrungen haben andere Hotels gemacht?
Dienstag, 18. November 2025, 8:30–9:30 Uhr
Jetzt kostenlos anmelden
Mittwoch, 26. November 2025, 16:00–17:00 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich.
Mit dem Green Button präsentiert Certified eine echte Alternative zu klassischen Türhängern, Belohnungssystemen oder digitalen Lösungen, die in der Fülle an Gästemeldungen untergehen. Ein Konzept, das Nachhaltigkeit erlebbar macht – mit Spaßfaktor und echtem Mehrwert für Gäste und Hoteliers.
Certified freut sich auf Ihre Teilnahme!