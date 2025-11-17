Kontakt
Certified lädt zu kostenfreien Online-Infosessions ein:

„Green Button“ revolutioniert das Abbestellen der Zimmerreinigung

Certified lädt Hoteliers herzlich zu zwei kostenfreien Online-Infosessions rund um das innovative Konzept des „Green Button“ ein. Das Thema „Abbestellen der Zimmerreinigung“ ist in der Hotellerie längst bekannt – doch die Umsetzung mit dem Green Button setzt neue Maßstäbe in Sachen Effizienz, Nachhaltigkeit und Gästebegeisterung.

Im Hotelzimmer befindet sich ein kleines Schild mit einem Druckknopf. Drückt der Gast darauf, leuchtet der Knopf grün und die Zimmerreinigung für den nächsten Tag wird automatisch digital abgewählt.

Diese einfache, spielerische Lösung erzielt beeindruckende Ergebnisse: In teilnehmenden Hotels liegt die Quote der abbestellten Zimmerreinigungen bei rund 48 Prozent. Damit spart das Hotel Energie, Wasser, Reinigungsmittel und wertvolle Arbeitszeit – und leistet gleichzeitig einen aktiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz.

Neugierig geworden? In den kostenfreien Online-Infosessions erfahren interessierte Hoteliers und ihre Teams alles Wissenswerte rund um die praktische Einführung des Green Button:
  • Belastet die Lösung das WLAN-Netz?
  • Wie aufwändig ist die Implementierung?
  • Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
  • Welche Erfahrungen haben andere Hotels gemacht?
Certified lädt Sie herzlich ein, gemeinsam mit Ihrer Hausdame oder Ihrem Haustechniker an einer der beiden Online-Sessions teilzunehmen:

Dienstag, 18. November 2025, 8:30–9:30 Uhr
 Jetzt kostenlos anmelden

Mittwoch, 26. November 2025, 16:00–17:00 Uhr
Jetzt kostenlos anmelden

Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich.

Mit dem Green Button präsentiert Certified eine echte Alternative zu klassischen Türhängern, Belohnungssystemen oder digitalen Lösungen, die in der Fülle an Gästemeldungen untergehen. Ein Konzept, das Nachhaltigkeit erlebbar macht – mit Spaßfaktor und echtem Mehrwert für Gäste und Hoteliers.

Certified freut sich auf Ihre Teilnahme!

Certified Das Kundenzertifikat GmbH & Co. KG

Certified - Die unabhängige Hotelzertifizierung
Für anspruchsvolle Reisende – Business, Conference, Events und Nachhaltigkeit

Unabhängige Prüfung - objektiv und transparent
Jedes Certified Hotel wird alle drei Jahre durch einen unabhängigen Prüfer kontrolliert. In jedem Jahr dazwischen gibt es ein digitales Audit für Updates und Umbaumaßnahmen.

Einheitliche Prüfkriterien - Vergleichbare Ergebnisse
Jedes der Certified Qualitätssiegel beinhaltet bis zu 125 Prüfkriterien, die von den Prüfern einheitlich überprüft werden. Somit sind die Hotels untereinander vergleichbar.

Für anspruchsvolle Reisende - Bestätigte Qualität
Speziell anspruchsvolle Reisende und Business-Kunden können sich auf die geprüfte Qualität und Leistung von Certified Hotels verlassen – garantiert!

Certified ist ein unabhängiges Prüfinstitut für die Hotellerie. Ähnlich wie die Stiftung Warentest Produkte testet, werden Certified Hotels und Locations von Travel – und Event Managern qualifiziert bewertet und zertifiziert.

Als Bewertungskriterien werden spezielle Anforderungen für Business-Kunden als Maßstab genutzt. In neutralen und umfangreichen Prüfungen vor Ort entsteht so ein objektives Zertifikat mit verlässlichen Detail-Aussagen über die geprüften Hotels, Apartments und Locations- unabhängig von Kategorien, für Low-Budget-Hotels wie Luxus- Häuser, für Ketten- und für Privathotels.

