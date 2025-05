Certified Star-Award 2025: Publikum und Jury wählen die beliebtesten Hotels des Jahres

Die Abstimmung zum „Certified Star-Award 2025“ ist eröffnet. Ab sofort bis zum 12. September 2025 können Gäste, Geschäftspartner, Veranstalter und Freunde der Hotellerie für ihr Lieblingshotel abstimmen. Die Auszeichnung würdigt exzellente Leistungen in den Bereichen Business, Conference und Green Hotel – differenziert nach Hotelgröße (bis und über 150 Zimmer).Bewährtes Auswahlverfahren in drei StufenDer Certified Star-Award basiert auf einem dreistufigen Verfahren: Zunächst selektiert das Certified-Team rund 50 herausragende Häuser aus dem Kreis der zertifizierten Hotels. Grundlage dafür sind die Ergebnisse aus Erst- und Re-Zertifizierungen sowie laufenden Überwachungsaudits. Die ausgewählten Hotels haben im vergangenen Jahr durch Qualität, Gästeorientierung und Weiterentwicklung besonders überzeugt.In der zweiten Phase entscheidet das Publikum: Gäste, Branchenteilnehmer, Newsletter-Leser und Follower auf Social Media sind eingeladen, online ihre Stimme abzugeben.Neu seit 2024: Eine unabhängige Fachjury ergänzt die Publikumswahl und bewertet die fünf am besten platzierten Hotels jeder Kategorie mit einem professionellen Blick. Damit wird ein noch differenzierteres, faires Gesamtbild sichergestellt.Drei zentrale Kategorien – zwei GrößenklassenDer Certified Star-Award 2025 wird in folgenden Kategorien verliehen:Certified Business Hotel (CBH) – ideal für GeschäftsreisendeCertified Conference Hotel (CCH) – optimal für Tagungen und EventsCertified Green Hotel (CGH) – Vorreiter in Sachen NachhaltigkeitIn jeder Kategorie erfolgt eine Einteilung in Hotels mit bis zu 150 Zimmern und Hotels mit mehr als 150 Zimmern.Teilnehmende Hotels: Bekannte Namen und spannende NeuzugängeDie Auswahl 2025 umfasst sowohl etablierte Häuser als auch neue Teilnehmer. In der Kategorie „Certified Business Hotel“ (bis 150 Zimmer) sind u. a. das Hotel René Bohn in Ludwigshafen und das Romantische Winkel RoLigio® & Wellness Resort nominiert. Bei den größeren Business Hotels treten z. B. das Courtyard by Marriott Hamburg Airport und das VILA VITA Rosenpark Marburg an.Im Bereich Conference Hotels (bis 150 Zimmer) stehen u. a. das HOTEL MUTTERHAUS DÜSSELDORF und Kloster Seeon zur Wahl. In der Kategorie ab 150 Zimmer sind bekannte Namen wie das Lufthansa Seeheim und das Parkhotel Pforzheim vertreten.Die Green-Hotel-Kategorie führt nachhaltige Vorzeigehäuser wie das Landgut Stober und das Privathotel Lindtner Hamburg ins Rennen.Abstimmen, mitfiebern, unterstützenAlle nominierten Hotels erhalten individuelle Abstimmungslinks und Werbematerialien, um Gäste und Partner zur Stimmabgabe zu motivieren – vor Ort, über Newsletter oder in sozialen Medien. Immer wieder entstehen daraus kreative Mitmachaktionen, die den Teamgeist im Hotel fördern und gleichzeitig die Gästebindung stärken.„Der Star-Award ist für unsere Partnerhotels ein echter Impulsgeber“, sagt Certified-Geschäftsführer Till Runte. „Viele Häuser nutzen die Abstimmung nicht nur als Wettbewerb, sondern als Chance zur internen Motivation und externen Positionierung.“Preisverleihung am 30. September in FrankfurtDie Gewinner des Certified Star-Award 2025 werden am 30. September 2025 im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Frankfurt bekannt gegeben. Die besten Häuser jeder Kategorie erhalten dort ihre Auszeichnungen – ein sichtbares Zeichen für geprüfte Qualität und Gästebegeisterung.Jetzt abstimmen unter: www.certified.de/star-award