Certified Star-Award 2025: Ihre Stimme zählt – Ihre Erfahrung macht den Unterschied

Ein aufmerksamer Service, ein perfekt ausgestatteter Tagungsraum, ein nachhaltiges Konzept, das über den Standard hinausgeht – wer ein solches Hotelerlebnis hatte, erinnert sich gern daran. Jetzt ist der Moment gekommen, dieses Engagement zu würdigen: Beim Certified Star-Award 2025 können Gäste und Branchenkenner ab sofort ihr persönliches Lieblingshotel wählen.Abstimmung läuft bis 12. September – Preisverleihung am 30. September in FrankfurtNoch bis zum 12. September 2025 ist das Online-Voting unter www.certified.de/star-award freigeschaltet. Die Teilnahme ist unkompliziert, schnell – und vor allem wirkungsvoll. Denn jede abgegebene Stimme ist ein Zeichen der Anerkennung für jene Hotels, die mehr leisten als erwartet.Ob Geschäftsreise, Konferenzbesuch oder nachhaltiger Erholungsurlaub: Der Star-Award gibt den Menschen eine Stimme, die die Hotels aus Sicht der Gäste erleben – und nicht nur anhand von Standards bewerten.Drei Kategorien für echte SpitzenleistungenZur Wahl stehen über 50 geprüfte Hotels in drei Kategorien:Business Hotels: Für alle, die unterwegs konzentriert arbeiten und komfortabel wohnen wollenConference Hotels: Für Häuser, die Meetings, Events und Austausch professionell möglich machenGreen Hotels: Für alle, die mitdenken, Ressourcen schonen und Verantwortung lebenJeweils unterteilt in bis 150 Zimmer und ab 150 Zimmer, um Vielfalt und Fairness sicherzustellen.Die Auswahl ist groß – die Entscheidung individuellUnter den Nominierten finden sich Häuser mit ganz unterschiedlichen Profilen: Das traditionsreiche Privathotel Lindtner Hamburg, das moderne JUFA Hotel Hamburg Hafencity, das zertifiziert nachhaltige Schloss Hohenkammer oder das professionell aufgestellte Parkhotel Pforzheim sind nur einige der Häuser, die sich 2025 dem Urteil des Publikums stellen.Viele dieser Hotels nutzen die Votingphase auch intern als Impuls: Mitarbeitende werden aktiv eingebunden, Teams entwickeln kreative Ideen zur Gästemobilisierung – und der Wettbewerb wird zur Chance, Wertschätzung im Haus erlebbar zu machen.Publikum und Jury entscheiden gemeinsamDas Ergebnis des Online-Votings fließt in eine gemeinsame Gesamtwertung mit einer unabhängigen Fachjury ein. Diese bewertet nach Abschluss der Abstimmung die fünf besten Hotels jeder Kategorie aus professioneller Sicht. So entsteht ein ausgewogenes, glaubwürdiges Ergebnis – und eine Auszeichnung, die sowohl auf Herz als auch auf Verstand beruht.Gemeinsam sichtbar machen, was gute Hotellerie ausmachtDie Preisträger werden im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung am 30. September 2025 in Frankfurt geehrt. Die Auszeichnung ist mehr als ein Titel – sie ist ein öffentliches Zeichen dafür, dass gelebte Qualität, echte Gastgeberkultur und nachhaltige Konzepte auch im Alltag ankommen.Jetzt abstimmen und Ihr Lieblingshotel sichtbar machen: www.certified.de/star-award