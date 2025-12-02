Certified Spotlight #59 – Energieoptimierung für Hotels: Marc Lombardo-Messinger von der e.optimum AG im Gespräch

über 45.000 Gewerbekunden umfasst,

In der 59. Folge des Certified Spotlight Podcasts widmet sich Moderator Christian einem Thema, das für Hotels oft unterschätzt wird, aber enorme Potenziale birgt: professioneller Energieeinkauf. Zu Gast ist Marc Lombardo-Messinger, Energieexperte und Vertreter der e.optimum AG, Deutschlands größter Energieeinkaufsgemeinschaft.Schon zu Beginn erfährt man viel Persönliches – Marc, kurz MLM, bringt nicht nur Fachwissen, sondern auch eine bemerkenswerte Vita mit: Zwölf Jahre lang war er Schiedsrichter bis zur Oberliga. Diese Erfahrung prägt seine heutige Arbeit spürbar: Klarheit, Souveränität und ein gutes Gespür für Situationen. Werte, die in der komplexen Energiewelt enorm helfen.e.optimum AG – Energieeinkauf in einer neuen Dimension2009 als genossenschaftliche Idee gestartet, hat sich die e.optimum AG inzwischen zu einem Schwergewicht im Markt entwickelt. Der Grundgedanke war einfach: Energie gemeinsam einkaufen, um bessere Preise zu erzielen. Aus dieser Idee ist eine starke Gemeinschaft entstanden, die heute:Hotels profitieren hier unmittelbar vom Volumen, der starken Marktposition und der professionellen Einkaufsstrategie. Vor allem für Certified Hotels ist es spannend, sich einem Partner anzuschließen, der gemeinschaftliches Denken und wirtschaftliche Effizienz kombiniert – zwei Werte, die auch Certified stark prägen.Wie funktioniert strategischer Energieeinkauf?Marc Lombardo-Messinger erklärt im Podcast sehr anschaulich, wie e.optimum arbeitet. Sein Bild der „Badewanne“, die gefüllt werden soll, macht die Mechanik für jeden verständlich.Drei Bereiche spielen eine zentrale Rolle:Mit dieser Kombination gelingt es e.optimum, dauerhaft sehr gute Konditionen zu erzielen. Marc vergleicht das Modell mit der Champions League: nicht jedes Jahr absoluter Spitzenreiter, aber stets langfristig im oberen Leistungsfeld.Wie ein Hotel einsteigt – einfach, schnell und ohne AufwandEin wichtiger Vorteil, den Marc betont: Hotels werden nicht mit Bürokratie belastet. Der Einstieg ist erstaunlich unkompliziert.Ein Hotel benötigt lediglich:Anschließend übernimmt e.optimum den gesamten Prozess:Gerade Hoteliers, die im Alltag zwischen Gästebetreuung, Personalthemen, Renovierungen und Qualitätsmanagement stehen, schätzen diese Entlastung. Marc bestätigt im Podcast, dass viele Hotels zunächst skeptisch sind – aber nach der ersten Analyse schnell erkennen, wie groß das Potenzial ist. Nicht selten bleiben Kunden zehn Jahre oder länger.Warum dieses Thema für Hotels so entscheidend istModerator Christian spricht einen Punkt an, den viele Hoteliers kennen: Energie ist nicht ihr Kerngeschäft. Der Fokus liegt auf Gästen, Service und Qualität. Energieoptimierung wirkt dagegen oft abstrakt.Doch die Realität zeigt:Energie gehört zu den größten Kostenblöcken eines Hotels.Wenn hier Einsparungen gelingen, können diese Mittel in andere wichtige Bereiche fließen:Kurz gesagt: Energieeinsparung schafft Budget für Zukunftsthemen.Nachhaltigkeit: Clean Energy und CO₂-ZertifikateEin besonders wertvoller Aspekt der Zusammenarbeit ist der Nachhaltigkeitsgedanke. Mit dem Programm Clean Energy unterstützt e.optimum Hotels, aktiv den Ausbau grüner Energiequellen zu fördern.Das bedeutet:Certified legt großen Wert auf Transparenz und Nachhaltigkeit. Viele Hotels nutzen diese Aspekte bereits aktiv in ihrer Positionierung. Das Angebot von e.optimum passt daher perfekt ins Profil.Kooperation Certified & e.optimum – ein Blick nach vornIm Podcast wird deutlich, dass sich eine echte Win-Win-Partnerschaft entwickelt. Certified Hotels sollen künftig gebündelt vom starken Energieeinkauf profitieren – ähnlich wie andere Branchenverbände, mit denen e.optimum bereits zusammenarbeitet.2026 wird ein entscheidendes Jahr:Marc Lombardo-Messinger freut sich bereits darauf, die Certified Community persönlich kennenzulernen und gemeinsam neue Impulse für die Hotellerie zu setzen.