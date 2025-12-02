Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1043837

Certified Das Kundenzertifikat GmbH & Co. KG Kreuzstraße 15 55566 Bad Sobernheim, Deutschland http://www.certified.de
Ansprechpartner:in Herr Till Runte +49 6751 1454125
Logo der Firma Certified Das Kundenzertifikat GmbH & Co. KG

Certified Spotlight #59 – Energieoptimierung für Hotels: Marc Lombardo-Messinger von der e.optimum AG im Gespräch

In Folge 59 von Certified Spotlight spricht Christian Badenhop mit Marc Lombardo-Messinger von der e.optimum AG über Energieoptimierung, strategischen Energieeinkauf und die Chancen für Certified Hotels.

(lifePR) (Bad Sobernheim, )
In der 59. Folge des Certified Spotlight Podcasts widmet sich Moderator Christian einem Thema, das für Hotels oft unterschätzt wird, aber enorme Potenziale birgt: professioneller Energieeinkauf. Zu Gast ist Marc Lombardo-Messinger, Energieexperte und Vertreter der e.optimum AG, Deutschlands größter Energieeinkaufsgemeinschaft.

Schon zu Beginn erfährt man viel Persönliches – Marc, kurz MLM, bringt nicht nur Fachwissen, sondern auch eine bemerkenswerte Vita mit: Zwölf Jahre lang war er Schiedsrichter bis zur Oberliga. Diese Erfahrung prägt seine heutige Arbeit spürbar: Klarheit, Souveränität und ein gutes Gespür für Situationen. Werte, die in der komplexen Energiewelt enorm helfen.

e.optimum AG – Energieeinkauf in einer neuen Dimension

2009 als genossenschaftliche Idee gestartet, hat sich die e.optimum AG inzwischen zu einem Schwergewicht im Markt entwickelt. Der Grundgedanke war einfach: Energie gemeinsam einkaufen, um bessere Preise zu erzielen. Aus dieser Idee ist eine starke Gemeinschaft entstanden, die heute:
    über 45.000 Gewerbekunden umfasst,
    jährlich rund 5 Milliarden Kilowattstunden bündelt,
    mehr als 750 Millionen Euro Umsatz generiert und
    ihren Kunden insgesamt 150 Millionen Euro einspart.
Hotels profitieren hier unmittelbar vom Volumen, der starken Marktposition und der professionellen Einkaufsstrategie. Vor allem für Certified Hotels ist es spannend, sich einem Partner anzuschließen, der gemeinschaftliches Denken und wirtschaftliche Effizienz kombiniert – zwei Werte, die auch Certified stark prägen.

Wie funktioniert strategischer Energieeinkauf?

Marc Lombardo-Messinger erklärt im Podcast sehr anschaulich, wie e.optimum arbeitet. Sein Bild der „Badewanne“, die gefüllt werden soll, macht die Mechanik für jeden verständlich.Drei Bereiche spielen eine zentrale Rolle:
    TerminmarktLangfristige Verträge sichern stabile Grundpreise. Hotels erhalten Planungssicherheit und Schutz vor starken Preisschwankungen.
    SpotmarktHier wird Energie flexibel eingekauft – stundenweise, zu besonders attraktiven Marktbedingungen. Ein professionelles Team beobachtet ununterbrochen die Entwicklungen und nutzt günstige Momente.
    Direktvermarktete erneuerbare EnergienVerträge mit Windkraft- und Photovoltaikanlagen senken den Terminmarktpreis zusätzlich – laut Marc um bis zu 20 Prozent.
Mit dieser Kombination gelingt es e.optimum, dauerhaft sehr gute Konditionen zu erzielen. Marc vergleicht das Modell mit der Champions League: nicht jedes Jahr absoluter Spitzenreiter, aber stets langfristig im oberen Leistungsfeld.

Wie ein Hotel einsteigt – einfach, schnell und ohne Aufwand

Ein wichtiger Vorteil, den Marc betont: Hotels werden nicht mit Bürokratie belastet. Der Einstieg ist erstaunlich unkompliziert.

Ein Hotel benötigt lediglich:
    die letzte Jahresabrechnung für Strom oder Gas
    Kontakt- und Zählerdaten (die e.optimum bei Bedarf selbst herausarbeitet)
Anschließend übernimmt e.optimum den gesamten Prozess:
    Analyse des bisherigen Verbrauchs
    Vergleich mit dem e.optimum-Modell
    Erstellung einer transparenten Prognose
    komplette Wechselabwicklung, einschließlich Kündigung und Kommunikation
Gerade Hoteliers, die im Alltag zwischen Gästebetreuung, Personalthemen, Renovierungen und Qualitätsmanagement stehen, schätzen diese Entlastung. Marc bestätigt im Podcast, dass viele Hotels zunächst skeptisch sind – aber nach der ersten Analyse schnell erkennen, wie groß das Potenzial ist. Nicht selten bleiben Kunden zehn Jahre oder länger.

Warum dieses Thema für Hotels so entscheidend ist

Moderator Christian spricht einen Punkt an, den viele Hoteliers kennen: Energie ist nicht ihr Kerngeschäft. Der Fokus liegt auf Gästen, Service und Qualität. Energieoptimierung wirkt dagegen oft abstrakt.

Doch die Realität zeigt:Energie gehört zu den größten Kostenblöcken eines Hotels.

Wenn hier Einsparungen gelingen, können diese Mittel in andere wichtige Bereiche fließen:
    Digitalisierung und Automatisierung
    Recruiting und Personalentwicklung
    Modernisierung und Instandhaltung
    Marketing und Auslastungssteigerung
Kurz gesagt: Energieeinsparung schafft Budget für Zukunftsthemen.

Nachhaltigkeit: Clean Energy und CO₂-Zertifikate

Ein besonders wertvoller Aspekt der Zusammenarbeit ist der Nachhaltigkeitsgedanke. Mit dem Programm Clean Energy unterstützt e.optimum Hotels, aktiv den Ausbau grüner Energiequellen zu fördern.

Das bedeutet:
    Der Strom bleibt derselbe – aber der Ausbau von Photovoltaik und Windkraft wird gestärkt.
    Hotels können einen messbaren Beitrag zur Energiewende leisten.
    Zusätzlich stehen Ökostromtarife mit CO₂-Zertifikaten bereit – ein echtes Plus für Nachhaltigkeitskommunikation, Berichte, Ausschreibungen und Certified Audits.
Certified legt großen Wert auf Transparenz und Nachhaltigkeit. Viele Hotels nutzen diese Aspekte bereits aktiv in ihrer Positionierung. Das Angebot von e.optimum passt daher perfekt ins Profil.

Kooperation Certified & e.optimum – ein Blick nach vorn

Im Podcast wird deutlich, dass sich eine echte Win-Win-Partnerschaft entwickelt. Certified Hotels sollen künftig gebündelt vom starken Energieeinkauf profitieren – ähnlich wie andere Branchenverbände, mit denen e.optimum bereits zusammenarbeitet.

2026 wird ein entscheidendes Jahr:
    e.optimum plant, bei Certified Events und Roundtables präsent zu sein.
    Hotels erhalten praxisnahe Einblicke und Erfahrungsberichte.
    Themen wie E-Mobilität, Ladeinfrastruktur und Energieeffizienz sollen verstärkt diskutiert werden.
Marc Lombardo-Messinger freut sich bereits darauf, die Certified Community persönlich kennenzulernen und gemeinsam neue Impulse für die Hotellerie zu setzen.

Certified Das Kundenzertifikat GmbH & Co. KG

Certified - Die unabhängige Hotelzertifizierung
Für anspruchsvolle Reisende – Business, Conference, Events und Nachhaltigkeit

Unabhängige Prüfung - objektiv und transparent
Jedes Certified Hotel wird alle drei Jahre durch einen unabhängigen Prüfer kontrolliert. In jedem Jahr dazwischen gibt es ein digitales Audit für Updates und Umbaumaßnahmen.

Einheitliche Prüfkriterien - Vergleichbare Ergebnisse
Jedes der Certified Qualitätssiegel beinhaltet bis zu 125 Prüfkriterien, die von den Prüfern einheitlich überprüft werden. Somit sind die Hotels untereinander vergleichbar.

Für anspruchsvolle Reisende - Bestätigte Qualität
Speziell anspruchsvolle Reisende und Business-Kunden können sich auf die geprüfte Qualität und Leistung von Certified Hotels verlassen – garantiert!

Certified ist ein unabhängiges Prüfinstitut für die Hotellerie. Ähnlich wie die Stiftung Warentest Produkte testet, werden Certified Hotels und Locations von Travel – und Event Managern qualifiziert bewertet und zertifiziert.

Als Bewertungskriterien werden spezielle Anforderungen für Business-Kunden als Maßstab genutzt. In neutralen und umfangreichen Prüfungen vor Ort entsteht so ein objektives Zertifikat mit verlässlichen Detail-Aussagen über die geprüften Hotels, Apartments und Locations- unabhängig von Kategorien, für Low-Budget-Hotels wie Luxus- Häuser, für Ketten- und für Privathotels.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.