Certified Spotlight #59 – Energieoptimierung für Hotels: Marc Lombardo-Messinger von der e.optimum AG im Gespräch

Schon zu Beginn erfährt man viel Persönliches – Marc, kurz MLM, bringt nicht nur Fachwissen, sondern auch eine bemerkenswerte Vita mit: Zwölf Jahre lang war er Schiedsrichter bis zur Oberliga. Diese Erfahrung prägt seine heutige Arbeit spürbar: Klarheit, Souveränität und ein gutes Gespür für Situationen. Werte, die in der komplexen Energiewelt enorm helfen.
e.optimum AG – Energieeinkauf in einer neuen Dimension
2009 als genossenschaftliche Idee gestartet, hat sich die e.optimum AG inzwischen zu einem Schwergewicht im Markt entwickelt. Der Grundgedanke war einfach: Energie gemeinsam einkaufen, um bessere Preise zu erzielen. Aus dieser Idee ist eine starke Gemeinschaft entstanden, die heute:
über 45.000 Gewerbekunden umfasst,
jährlich rund 5 Milliarden Kilowattstunden bündelt,
mehr als 750 Millionen Euro Umsatz generiert und
ihren Kunden insgesamt 150 Millionen Euro einspart.
Wie funktioniert strategischer Energieeinkauf?
Marc Lombardo-Messinger erklärt im Podcast sehr anschaulich, wie e.optimum arbeitet. Sein Bild der „Badewanne“, die gefüllt werden soll, macht die Mechanik für jeden verständlich.Drei Bereiche spielen eine zentrale Rolle:
TerminmarktLangfristige Verträge sichern stabile Grundpreise. Hotels erhalten Planungssicherheit und Schutz vor starken Preisschwankungen.
SpotmarktHier wird Energie flexibel eingekauft – stundenweise, zu besonders attraktiven Marktbedingungen. Ein professionelles Team beobachtet ununterbrochen die Entwicklungen und nutzt günstige Momente.
Direktvermarktete erneuerbare EnergienVerträge mit Windkraft- und Photovoltaikanlagen senken den Terminmarktpreis zusätzlich – laut Marc um bis zu 20 Prozent.
Wie ein Hotel einsteigt – einfach, schnell und ohne Aufwand
Ein wichtiger Vorteil, den Marc betont: Hotels werden nicht mit Bürokratie belastet. Der Einstieg ist erstaunlich unkompliziert.
Ein Hotel benötigt lediglich:
die letzte Jahresabrechnung für Strom oder Gas
Kontakt- und Zählerdaten (die e.optimum bei Bedarf selbst herausarbeitet)
Analyse des bisherigen Verbrauchs
Vergleich mit dem e.optimum-Modell
Erstellung einer transparenten Prognose
komplette Wechselabwicklung, einschließlich Kündigung und Kommunikation
Warum dieses Thema für Hotels so entscheidend ist
Moderator Christian spricht einen Punkt an, den viele Hoteliers kennen: Energie ist nicht ihr Kerngeschäft. Der Fokus liegt auf Gästen, Service und Qualität. Energieoptimierung wirkt dagegen oft abstrakt.
Doch die Realität zeigt:Energie gehört zu den größten Kostenblöcken eines Hotels.
Wenn hier Einsparungen gelingen, können diese Mittel in andere wichtige Bereiche fließen:
Digitalisierung und Automatisierung
Recruiting und Personalentwicklung
Modernisierung und Instandhaltung
Marketing und Auslastungssteigerung
Nachhaltigkeit: Clean Energy und CO₂-Zertifikate
Ein besonders wertvoller Aspekt der Zusammenarbeit ist der Nachhaltigkeitsgedanke. Mit dem Programm Clean Energy unterstützt e.optimum Hotels, aktiv den Ausbau grüner Energiequellen zu fördern.
Das bedeutet:
Der Strom bleibt derselbe – aber der Ausbau von Photovoltaik und Windkraft wird gestärkt.
Hotels können einen messbaren Beitrag zur Energiewende leisten.
Zusätzlich stehen Ökostromtarife mit CO₂-Zertifikaten bereit – ein echtes Plus für Nachhaltigkeitskommunikation, Berichte, Ausschreibungen und Certified Audits.
Kooperation Certified & e.optimum – ein Blick nach vorn
Im Podcast wird deutlich, dass sich eine echte Win-Win-Partnerschaft entwickelt. Certified Hotels sollen künftig gebündelt vom starken Energieeinkauf profitieren – ähnlich wie andere Branchenverbände, mit denen e.optimum bereits zusammenarbeitet.
2026 wird ein entscheidendes Jahr:
e.optimum plant, bei Certified Events und Roundtables präsent zu sein.
Hotels erhalten praxisnahe Einblicke und Erfahrungsberichte.
Themen wie E-Mobilität, Ladeinfrastruktur und Energieeffizienz sollen verstärkt diskutiert werden.