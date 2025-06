Certified Podcast: Neue Folge mit Daniela Thom von PharMed beleuchtet Umsatzpotenziale durch Ärztefortbildungen

In der neuesten Folge des Certified Podcasts widmet sich Moderator Christian Badenhop einem hochrelevanten, aber oft unterschätzten Marktsegment für die Hotellerie: medizinische Veranstaltungen und Ärztefortbildungen. Zu Gast ist Daniela Thom, Gründerin der PharMed Akademie und eine der profiliertesten Stimmen im Bereich Veranstaltungsplanung für die Pharma- und Medizinbranche.Die Expertin gibt Einblick in die besonderen Anforderungen und Rahmenbedingungen, die mit Veranstaltungen in diesem Sektor verbunden sind – von der Einhaltung des Pharmakodex über Budgetgrenzen bis hin zur entscheidenden Frage: Wer ist eigentlich der wirkliche Gast – und wie ticken Ärztinnen und Ärzte als Zielgruppe?„Hotels, die den Kodex verstehen und professionell mit medizinischen Veranstaltern umgehen, erschließen sich einen krisenfesten und planbaren Umsatzkanal“, erklärt Thom im Gespräch. Die Branche sei nicht nur äußerst loyal, sondern auch langfristig relevant: Über 400.000 Ärztinnen und Ärzte in Deutschland müssen jährlich an zertifizierten Fortbildungen teilnehmen – und suchen dafür passende, regelkonforme Veranstaltungsorte.In der lebhaften Podcastfolge geht es unter anderem um:Die Rolle von Agenturen als Vermittler zwischen Pharmaindustrie und HotellerieTypische Fehler im Sales-Prozess bei medizinischen AnfragenWarum Individualhotels mit Empathie und Serviceorientierung punktenZukünftige Entwicklungen, etwa durch den Wandel hin zu weiblicher, jüngerer ÄrzteschaftPraktische Tipps für den Hotelvertrieb im Umgang mit pharmazeutischen und medizinischen VeranstalternBesonders spannend: Daniela Thom spricht offen über ihre Arbeit als Coach und Netzwerkveranstalterin und macht deutlich, dass Wissen und Verständnis für die Branche die stärksten Vertriebsargumente sind. Ihre Plattformen, das PharMed-Forum und die PharMed-Akademie, bieten regelmäßig Schulungen und Fachaustausch – auch in Zusammenarbeit mit Certified.„Diese Folge ist ein Muss für alle, die im Hotelvertrieb oder Eventmanagement tätig sind“, betont Christian Badenhop. „Daniela Thom bringt nicht nur tiefes Wissen mit, sondern auch eine praxisnahe, sympathische Art, die komplexe Themen verständlich macht.“Die Folge ist ab sofort auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Plattformen verfügbar.Zur Podcastfolge: www.certified.de/podcast