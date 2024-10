Certified Directory 2024/25: Jetzt als digitale Blättervariante verfügbar

Ab sofort steht das neueals digitale Variante zum Blättern bereit.Unterfinden Business-Travel- und Eventmanager sowie Brancheninteressierte eine umfassende Übersicht über zertifizierte Hotels und Locations in Deutschland – übersichtlich sortiert nach Ort, Postleitzahl und neu auch nach Bundesland. Diese digitale Version bietet zahlreiche Vorteile und wird so zu einem unverzichtbaren Begleiter für alle, die hochwertige und geprüfte Unterkünfte für Reisen, Tagungen und Veranstaltungen suchen.von Branchenexpert:innen geben wertvolle Einblicke und Trends.zu relevanten Themen bieten praxisnahe Tipps und Handlungsempfehlungen.und die Auszeichnung der besten Hotels., einem neuen Instrument zur schnellen Hotelbewertung.für Certified Business Hotels und Certified Green Hotels – maßgeschneidert auf die Bedürfnisse von Reisenden und auf Nachhaltigkeit ausgerichtet.werden kurz vorgestellt, inklusive besonderer Highlights und Ausstattungsmerkmale.Certified setzt als renommiertes Prüfungsinstitut auf strenge und transparente Standards, die gezielt auf die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden und Eventplanerabgestimmt sind. Als Pionier im MICE-Segment (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) sorgt Certified mit seiner umfassenden Expertise für Orientierung und Verlässlichkeit in einer vielseitigen Hotelwelt., erklärt: „Mit dem digitalen Certified Directory bieten wir eine umfassende und zugleich kompakte Informationsquelle, die nicht nur die verschiedenen Zertifizierungen aufschlüsselt, sondern auch die ausgezeichneten Hotels und Locations übersichtlich darstellt. Das ermöglicht eine schnelle und zielgerichtete Auswahl passender Unterkünfte und Tagungslocations.“Besonderes Augenmerk legt Certified auf Nachhaltigkeit. „Das Thema Umweltbewusstsein wird zunehmend wichtig, und wir sehen eine deutliche Nachfrage nach zertifizierten ‚Certified Green Hotels‘. Diese Hotels haben sich einem anspruchsvollen Prüfprozess gestellt und erfüllen strenge Anforderungen in Bezug auf die SDG- und GSTC-Kriterien. So unterstützen wir Unternehmen dabei, ihren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren,“ erläutert Till Runte.Neben den zahlreichen Infos rund um Hotels und Zertifizierungen bietet das Directory exklusive Sonderangebote von Certified Partnern, die direkt über die digitale Plattform verfügbar sind. Das Certified Directory 2024/25 stellt einen wertvollen Mehrwert für die gesamte Travel- und Eventbranche dar und bietet neben transparenten Hotelinformationen auch wertvolle Impulse für nachhaltiges Reisen.Weitere Informationen finden Sie im digitalen Certified Directory unter